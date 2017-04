Villingen-Schwenningen Große Trauer um bekannten Villinger Bauunternehmer

Erwin Bisswurm starb im Alter von 85 Jahren. Vor allem um die Sanierung vieler Gebäude in der historischen Innenstadt machte er sich verdient

Der erfolgreiche Bauunternehmer Erwin Bisswurm ist tot. Er starb am Montag, wenige Tage nach seinem 85. Geburtstag, die Familie, Freunde und Weggefährten trauern um den bekannten Villinger. Bisswurm wuchs in der Hafnergasse auf, dort stand mit einem kleinen Baugeschäft auch die Keimzelle des Villinger Betriebs. Nach seiner Ausbildung als Maurer wurde er mit 22 Jahren jüngster Maurermeister im Land.

Erste Meriten verdiente er sich bei heimischen Unternehmen. Dann stieg er in das vom Großvater gegründete und inzwischen vom Vater geleitete Tiefbauunternehmen in die Geschäftsführung ein. Er erweiterte es um den Hochbaubereich. Anfangs hatte die Firma zehn Mitarbeiter, in den neunziger Jahren waren es über 100. Das Unternehmen siedelte zu Beginn der sechziger Jahre aus der Südstadt, wo es inzwischen seinen Sitz hatte, in die Niederwiesenstraße um. Besonders um die Sanierung vieler Gebäude in der Villinger Innenstadt machte er sich schon früh einen Namen, inzwischen existiert der Betrieb nicht mehr.

Die Baugewerks-Innung ernannte ihn zum Ehren-Obermeister, nachdem er sie zehn Jahre als Obermeister geleitet hatte. Er war im Beirat des Verbands Bauwirtschaft aktiv, außerdem engagierte er sich als Aufsichtsratsmitglied der Volksbank. Erwin Bisswurm saß in der Vollversammlung der Handwerkskammer Konstanz. Zudem arbeitete er im Vorstand der Innungskrankenkasse. 1994 wurde er mit dem goldenen Meisterbrief ausgezeichnet. Zu diesem Anlass wurde sein Lebenswerk gewürdigt, vor allem sein Engagement für das Handwerk. Neben seinen vielen Ehrenämtern machte er sich auch um Villinger Sportvereine verdient, zum Beispiel für den FC 08, für den Radfahrer-Club, die Narrozunft und die Katzenmusik, um nur einige zu nennen. Außerdem kegelte er gerne. Nach der Heirat mit seiner Frau Helga hatte das Paar zwei Kinder, Heidi und Peter.

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 6. April, um 15 Uhr auf dem Friedhof in Villingen statt.