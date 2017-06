Villingen-Schwenningen Große Suche nach vermisstem Rentner aus Villingen

Einsatz mit Spürhunden und Polizeihubschrauber. Gesucht wird ein 78-Jähriger aus der Hammerhalde

Eine große Suchaktion findet seit Dienstag, 17 Uhr, in Villingen statt. Vermisst wird ein 78-jähriger Rentner aus der Hammerhalde, bei dem befürchtet wurde, dass er in einer hilflosen Lage sein könnte. Denn der Mann muss regelmäßig Medikamente einnahmen. Zuletzt gesehen wurde er am Dienstagvormittag. Eine betreuende Person verständigte die Polizei. Seit 17 Uhr suchte die Polizei nach dem Mann, der Hubschrauber mit Wärmebildkamera kreiste stundenlang im Gebiet Hammerhalde und Umgebung und auch im Kernstadtgebiet. Seit 18.30 sind auch Helfer des Roten Kreuzes, unter anderem mit Spürhunden, im Einsatz. Bis zum Redaktionsschluss blieb die Suche erfolglos.