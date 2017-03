Villingen-Schwenningen Große Herausforderung für das Stadtbauamt VS in 2017

Große Herausforderung für das Stadtbauamt VS in 2017

30 größere Tiefbaumaßnahmen in diesem Jahr geplant. Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick

Eine Fülle von Bauinvestitionen will die Stadt in diesem jahr umsetzen. Das Stadtbauamt präsentierte jetzt Vorschau, was in diesem Jahr alles im Tiefbaubereich geplant ist.