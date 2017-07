Villingen-Schwenningen Große Freiluft-Taufe für 16 Kinder

Ein fröhliches Freiluft-Tauffest feierten die vier evangelischen Villinger Stadtgemeinden.

VS-Villingen (ewk) Ein fröhliches Freiluft-Tauffest feierten die vier evangelischen Villinger Stadtgemeinden in Nordstetten mit weit über 200 Gottesdienstbesuchern auf dem Hof der Familie Messmer. Vor dem Messmerschen Haus Nr. 20, wo im 19. Jahrhundert in der Stube der damaligen Bauernfamilie der erste evangelische Gottesdienst gefeiert wurde, wurden 16 Kinder zu Taufe gebracht. Pfarrerin Susanne Schelle, Dekan Wolfgang Rüter-Ebel, die Pfarrer Thomas Weber und Udo Stober und Prädikantin Sieglinde Knausenberger tauften in jeweils kleinen persönlichen Kreisen die Kinder aus ihren Pfarreien. „Wir möchten für die Kinder eine gute Gemeinde sein“, versprach der Dekan den Eltern, Paten und Großeltern der Täuflinge. Trotz des etwas unfreundlichen Wetters sang sich die große Gemeinde, begleitet vom Posaunenchor, fröhlich durch diesen Gottesdienst.