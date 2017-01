Bad Dürrheim Große Bäder-Tour weckt viele Wünsche

Die Reise gibt Impulse für einen Minara-Neubau. Jetzt geht es darum, was Bad Dürrheim braucht.

Zwei Tage, sechs Bäder, drei Länder, 1560 Kilometer: Ein straffes Programm liegt hinter Bürgermeister Walter Klumpp, Vertretern der Kur- und Bäder GmbH, des Gemeinderats, des Ski- und Sportclubs (SSC), der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und der Schulen. Ihre Bäder-Tour am vergangenen Wochenende sollte ihnen Einsichten darüber bringen, wie ein Minara-Neubau aussehen könnte, so die Hoffnung der Teilnehmer. Inspiriert, doch auch ernüchtert, kehrte die Gruppe in der Nacht zum Sonntag zurück.

„Wir müssen uns wesentlich intensiver mit der Bedarfsplanung auseinandersetzen“, stellte Stadtbaumeister Holger Kurz nach einem Vortrag von Jens-Wilhelm Brand klar. Der Projektsteuerer begleitet die Sanierung und den Neubau von Freizeitbädern, er sollte bei der Tour mit seiner Expertise weiterhelfen. Ihm zufolge scheiterten die Mehrzahl der Bauprojekte, weil im Vorfeld eben nicht etwa Qualität und Ausstattung des Bades im Rahmen einer Bedarfsplanung definiert worden waren. „Warum haben wir das nicht ein Jahr früher gehört?“, fragte Christoph Trüttken (LBU) unter zustimmendem Gemurmel.

Mehrfach wurde auch im Laufe der Tour laut, dass eine solche viel früher hätte stattfinden müssen. Vor mehreren Jahren lagen schon Pläne auf dem Tisch, nach denen das Freizeitbad hätte saniert werden sollen. Wurden wichtige erste Schritte verschlafen, bevor Neubau und Budget beschlossen wurden? „Nein, definitiv nicht“, stellte Markus Spettel klar. „Wir haben im Vorfeld schon analysiert, was getan werden muss.“ „Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, sich unter Druck zu setzen“, fügte Peter Hug (CDU) hinzu.

Bäder in Essen, Neuss, Erkelenz (alle Nordrhein-Westfalen), in den Niederlanden und in Belgien haben sich die Tour-Teilnehmer angesehen. Es ginge um die Vor- und Nachteile der Bäder, sagte Holger Kurz. Die Kosten könnten etwa wegen unterschiedlicher Lohnniveaus schwer mit jenen verglichen werden, die in Bad Dürrheim zu erwarten sind. Aber auch Hygiene- und Sicherheitsstandards seien in Belgien und in den Niederlanden nicht so hoch wie in Deutschland, damit weitaus günstiger, stellte Tatjana Ritter vom Gesundheitsamt klar. „Uns geht es um die Verarbeitung und um den optischen Eindruck der Bäder, um ihre Funktionalität und darum, wie Personal eingesetzt werden kann“, sagte Spettel.

Nach dem Sportbad in Essen war es am ersten Tag besonders das Cabrio-Bad in Neuss, dass die Gruppe mit Spannung erwartete. Der Bau kostete 6,4 Millionen Euro. Etwa 300 000 Euro fielen jährlich für das Bad an, gut 3500 Euro zusätzlich allein für die Wartung des Daches, überschlug Bäderleiter Alexander Bride. Dafür könne flexibel auf das Wetter reagiert werden. „Es macht einen solideren Eindruck, als ich es mir vorgestellt habe“, sagte Jürgen Schwarz (CDU).

„Wir konnten uns ein Schwimmbad eigentlich nicht leisten“, stellte Sander ten Broek bei der Besichtigung des Hallenbades in Culemborg (Niederlande) klar. Gleichzeitig bestand jedoch Bedarf bei den Vereinen und in der Bevölkerung. Gut 490 000 Euro mussten jährlich für das vorherige Bad ausgegeben werden. Unzumutbar für die Gemeinde mit 35 000 Einwohnern.

Also fiel die Entscheidung auf einen Fertigbau: Ein Bad mit einem Becken, das abgetrennt und in den jeweiligen Bereichen unterschiedlich temperiert werden kann. 250 000 Euro kostet das die Gemeinde nun jährlich, Personalkosten und Abschreibungen inklusive. 5,1 Millionen seien in den Bau investiert worden. Ein vergleichbares Bad nach deutschen Standards kostete gut 20 Prozent mehr, hieß es.

Entspräche es denn überhaupt den Standards in Bad Dürrheim? „Das Bad sollte ein Nichtschwimmbecken mit höhenverstellbarem Boden haben, für Aquagymnastik- und Kinderschwimmkurse“, skizzierte Florian Mill. Hinzu komme ein Kinderbereich, ein Schwimmer-Becken, schön wäre eine überdachte Rutsche.

Ein Whirlpool für Eltern im Kinderbereich, Familienbecken, Cafeterien, die an Lounge-Bars erinnern, Ein-Becken-Schwimmbäder: Die Optionen sind zweifellos vielfältig. In den kommenden Wochen soll eine konkretere Planung angegangen werden, sagte Bürgermeister Klumpp, als der Bus der Gruppe in der Nacht zum Sonntag in Bad Dürrheim einfuhr.

