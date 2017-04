18 Akrobaten sind ab Donnerstag in Schwenningen zu sehen. Fehlende Parkplätze sorgen für Ärger.

Der Zirkus Moskau, der sich am Stadtrand von Schwenningen niedergelassen hat, sorgt schon vor der ersten Vorstellungen am Donnerstag für Aufregung. Grund sind die fehlenden Parkplätze am Zirkusstandort.

Anlieger hatten sich beschwert, dass der Zirkus Moskau, der eigentlich aus Bayern kommt, seine Zelten an der Ecke von Rietenstraße und Wasenstraße aufgeschlagen. Ein Landwirt hatte dem Zirkus die Wiese zur Verfügung gestellt. Allerdings gibt es keine Parkplätze. Die Stadt wiederum hat erklärt, sie werde aus Sicherheitsgründen nicht zulassen, dass nun alle Besucher entlang der Straße Richtung Zollhaus ihre Fahrzeuge abstellen. Der Zirkus habe der Stadt mitgeteilt, dass er über ausreichend Parkplätze verfüge. Die Stadt, so kündigte die Pressesprecherin an, werde nun Halteverbotschilder aufstellen und nötigenfalls Strafzettel verteilen oder Fahrzeuge abschleppen.

Der Vorgang sorgte am Dienstagabend auch zu einer Anfrage im Technischen Ausschuss des Gemeinderates. Allerdings konnte Bürgermeister Detlev Bührer den Sachverhalt nicht näher erhellen. Auf jeden Fall sind des schlechte Voraussetzungen für den Kleinzirkus, dessen Gastspiele noch gar nicht begonnen haben. Auch sonst hat es der Zirkus nicht leicht. „Seit zehn Jahren haben wir Villingen-Schwenningen für ein Gastspiel angeschrieben“, sagt Zirkuschef Kopecka. Seit zehn Jahren gab es entweder keinen Platz oder die Plätze waren bereits ausgebucht.



Darum steht der Zirkus jetzt auch abseits auf erwähntem Privatgrundstück. Insgesamt 49 Personen beschäftigt der Zirkus, 18 davon treten in der Manege auf. Außer einem Pudel hat der Zirkus keine Tiere mehr wegen dem ständigen Ärger mit Tierschützern. Es gibt also ein reines Artisten- und Clownprogramm. "Wir bieten nicht das Alltägliche", sagt Kopecka.

Der Zirkus gastiert von Donnerstag, 27. April, bis Sonntag, 30. April, in -Schwenningen in der Rietenstraße. Die Vorstellungen sind täglich um 16 und 19.30 Uhr, sonntags um 14 Uhr. Tickets kosten für Kinder zwischen 10 und 15 Euro, Erwachsene zahlen zwischen 15 und 35 Euro. Kartentelefon: 0177/609 64 10.