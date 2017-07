Villingen-Schwenningen Großbaustelle Marktplatz: Schwenningens Mitte wird umgestaltet

Seit März 2017 wird am Schwenninger Marktplatz gegraben. Anwohner brauchen angesichts der Großbaustelle viel Toleranz, Flyer mit Gestaltungsplänen wurden verteilt.

Rainer Baumgart, der beim Bauamt der Doppelstadt das Sachgebiet Bau und Betrieb betreut, hat es diesmal ganz einfach: Will er den Baufortschritt am Schwenninger Marktplatz beobachten, dann muss er nur von seinem Schreibtisch aufstehen und sich etwas aus dem Fenster lehnen. Die Großbaustelle Marktplatz/Marktstraße, an der jetzt seit März gearbeitet wird, liegt direkt unter seinem Büro.

Aber, so Baumgart, er brauche sich eigentlich nie aus dem Fenster lehnen, denn dafür, dass alles glatt läuft, sorgen schon die qualifizierten Bauleiter, die ihm bei Bedarf Bericht erstatten. Natürlich ist die Baustelle am Schwenninger Marktplatz eine ganz besondere. Denn von den Bauarbeiten sind nahezu alle Anlieger betroffen. Nicht zuletzt auch aus diesem Grund hatte man im Vorfeld seitens des Stadtbauamts eine umfassende Informationspolitik betrieben und die Maßnahmen erläuternde Flyer herausgegeben. Insbesondere zum Baubeginn des zweiten Bauabschnitts hatte man zusätzlich zu einer Informationsveranstaltung eingeladen bei der es nicht nur Informationen aus erster Hand gab, sondern es konnten im Anschluss an die Projektvorstellung auch Fragen gestellt und beantwortet werden. Diese Fragen waren insbesondere auch für den am Marktplatz angesiedelten Handel und die Gewerbetreibenden nicht nur wichtig, sondern oft auch von existenzieller Bedeutung.

Fragen zum Bau und insbesondere zum Baufortschritt beantwortet übrigens jeden Donnerstag in der Zeit von 13.30 bis 14 Uhr Manfred Feyrer, Projektleiter vom Ingenieurbüro Fritz Spieth. Dann kann man den Baufachmann nämlich in seinem Baucontainer nahe des Rathauses erreichen. Dort erfahren die Bürger auch, wie die künftige Gestaltung des Schwenninger Marktplatzes aussehen wird. Nicht jeder der Anlieger ist erfreut über die länger als ein halbes Jahr dauernde Umgestaltung. "Mir bleiben die Kunden weg", sagt Nail Yükel, der am Marktplatz sein Sparland betreibt. Selbst die Anlieferung neuer Waren stelle aufgrund der Baustelle eine echte Herausforderung dar. Das Lager sei nur über Umwegen zu erreichen. "Niemand entschädigt uns und die Parkplätze, die jetzt wegfallen, werden uns ebenfalls fehlen".

Das Thema Parken spricht auch Nathalie Mandolla an, die als Mitarbeiterin von Linder Optik & Akustik auf einen hauseigenen Flyer verweist, den die Inhaberin Heidrun Linder an alle Kunden verschickt hat. Man habe für die Kunden des Hauses eigens einige zusätzliche Parkplätze angemietet. Und nach Abschluss der Arbeiten werde man die Parksituation neu gestalten. Über die Bauarbeiter könne sie allerdings nur Lobendes sagen, erklärt Nathalie Mandolla. Diese seien sehr zuvorkommend und hilfsbereit. Und irgendwann wenn die Umgestaltung des Schwenninger Marktplatzes und der Marktstraße zu Ende gegangen ist, wird man sich sicher freuen über den schön gestalteten Platz.