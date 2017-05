Villingen Größte industrielle Einzelansiedlung in Villingen

IMS Gear baut in der Salzgrube neue Produktionsstätte. Spatenstich für vierten deutschen Standort für den Automobilzulieferer

Donaueschingen/Villingen-Schwenningen – Den Startschuss für den Bau der neuen IMS Gear-Produktionsstätte in Villingen-Schwenningen gaben Repräsentanten des Bauherrn, der Stadtverwaltung und des Generalunternehmers Goldbeck mit einem symbolischen Spatenstich. Auf dem rund 37 000 Quadratmeter großen Areal im Gewerbegebiet Salzgrube entsteht ein neues Werk mit einer Gesamtgröße von rund 15 000 Quadratmetern.

Der Zeitplan, den IMS Gear dabei nach eigene Angaben verfolgt, ist durchaus ehrgeizig: „Wir planen noch vor Jahresende mit dem Richtfest. Um diese Zeit soll auch bereits die Gebäudetechnik eingezogen werden, damit wir das neue Werk im Frühjahr mit Produktionsanlagen bestücken können“, betonte IMS Gear-Vorstand Dieter Lebzelter. Bereits im Sommer nächsten Jahres, so Lebzelter, will der Automobilzulieferer die Produktion in seinem neuen Werk in Villingen-Schwenningen aufnehmen.

„Wir heißen IMS Gear herzlich in Villingen-Schwenningen willkommen. Diese größte industrielle Einzelansiedlung in der Geschichte des Oberzentrums dokumentiert eindrucksvoll die Qualität und Stärke unseres Wirtschaftsstandortes", freute sich Villingen-Schwenningens Oberbürgermeister Dr. Rupert Kubon.

Jörg Parschat, Leiter der Goldbeck-Niederlassung Bodensee, die mit der Generalunternehmung beauftragt ist, kündigte an, dass der Großteil der Bauaufträge an Unternehmen aus dem Umland gehen wird.

Hintergrund für den Neubau des Werksgebäudes von IMS Gear in Villingen-Schwenningen ist der Kapazitätsausbau in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Industrial Engineering (Anlagen-, Werkzeug- und Formenbau), den das Unternehmen derzeit vorantreibt.

„Wir erweitern diese Kompetenzbereiche und konzentrieren sie in unserem Technikzentrum in Donaueschingen. Bislang noch dort untergebrachte Produktionsbereiche werden an den neuen Standort in Villingen-Schwenningen verlagert“, erläutert IMS Gear-Vorstand Bernd Schilling. Geplant sei, zunächst rund 200 Mitarbeiter in dem neuen Werk einzusetzen.

Die Firma IM Gear ist mit seinen technischen Lösungen für Komponenten, Baugruppen und Getrieben eine feste Größe im Automobilsektor. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 3000 Mitarbeiter, rund 1950 davon an seinen deutschen Standorten in Donaueschingen, Eisenbach und Trossingen. In kaufmännischen und vor allem technischen Bereich bildet der Zahnrad- und Getriebespezialist derzeit rund 200 junge Menschen aus.