Villingen-Schwenningen Grenzen zwischen Villingen und Schwenningen scheinen zu verschwimmen

Es zeigt sich eine Tendenz: Vor allem die jungen Menschen beider Stadtteile haben die Doppelstadt-Identität in sich. Bei der älteren Generation sieht das noch anders aus

Viele Villinger und Schwenninger können sich nicht besonders gut mit der Doppelstadt-Identität anfreunden. Ist das immer noch so oder ist das längst überholt? Die Kulturwissenschaftlerin Sabine Dietzig-Schicht und Mitglieder des Freundeskreises der städtischen Museen hatten diese Woche einen Stand in der Schwenninger Innenstadt aufgebaut, um diesen Fragen nachzugehen. Nachdem sie letzte Woche bereits die Villinger befragt haben, zeichnet sich nun nach der Umfrage in Schwenningen ein deutlicheres Bild ab. Als was fühlen sich die Doppelstädter? Als Villinger, Schwenninger oder VSler? Als Badener oder Schwabe? Oder doch als Baden-Württemberger?

Kurz vor Beendigung der Umfragen zogen Dietzig-Schicht und Wolfgang Heitner vom Freundeskreis Bilanz. Heitner ist aufgefallen: "Es lässt sich eine Tendenz beobachten. Zwischen Gebürtigen und Zugezogenen, als auch zwischen der älteren und jüngeren Generation zeigen sich Unterschiede." Die gebürtigen Villinger und Schwenninger seien stärker heimatverbunden und fühlen sich daher meist nicht als Doppelstädter. Das treffe vor allem auf ältere Menschen zu, sagt Heitner.

Ein anderes Bild zeigt sich bei jungen Erwachsenen: Egal ob gebürtig oder zugereist, "sie identifizieren sich stärker mit der Doppelstadt", sagt Heitner. Das trifft auch auf ältere Bürger zu, die nicht in Villingen-Schwenningen geboren sind. "Die Grenzen sind bei diesen Personen einfach nicht so stark im Kopf verankert", so Heitner weiter.

Neid vorhanden

Sabine Dietzig-Schicht und Wolfgang Heitner sind sich einig: Man spürt teilweise auch etwas Neid. Die mangelnde Identifikation als Doppelstädter zeigt sich auch im Spannungsverhältnis der Politik. "Man hört aus den Stimmen heraus, dass Entscheidungen im Gemeinderat zugunsten eines Stadtteils, von dem anderen misstrauisch gesehen werden und umgekehrt", sagt Dietzig-Schicht. Man wolle nicht benachteiligt werden, so Dietzig-Schicht weiter.

Darüber hinaus ist interessant zu beobachten, dass selbst Bürger, die sich als VSler sehen, "doch nur jeweils Gebäude und Merkmale Villingens oder Schwenningens nennen, die sie als wichtig erachten", sagt Heitner. Dabei sieht man auch, so Heitner weiter, "dass man schon jeweils etwas auf sich bezogen ist. Die Villinger haben ihre Läden, Plätze und Möglichkeiten zum Essen, genauso wie die Schwenninger auch." Am meisten identifizieren sich die Schwenninger mit dem Bürkpark und den Kirchen in der Innenstadt und sie sind stolz auf den Industriestandort.

Kulturwissenschaftlerin Dietzig-Schicht sieht die Tendenz, dass trotz allem die "Grenzen allmählich verschwimmen." Das sehe man an den Antworten der Teilnehmer. Diejenigen, die sich als VSler fühlen, geben zudem verstärkt an, sich als Schwarzwälder und Baden-Württemberger zu fühlen. Doch auch diejenigen, die sagen, sie seien Villinger oder Schwenninger, fühlen sich als Baden-Württemberger und nicht zwangsläufig als Schwabe oder Badener, führte Dietzig-Schicht aus. Auch eine 53-jährige gebürtige Schwenningerin erklärte, dass sie sich "als Schwenningerin fühle." Darüber hinaus sehe sie sich als Baden-Württembergerin. Die Antwort Schwabe blieb in diesem Falle aus.

Bei der Umfrage handelt es sich um eine nicht repräsentative Umfrage. Sie liefert nur ein Meinungsbild.

Wie geht es weiter?

Die Umfrageergebnisse fließen in die Sonderausstellung "Wie tickt Villingen-Schwenningen?" des Franziskanermuseums ein. Vom 24. Juni bis 27. August können sich die Besucher mit den Resultaten der Befragungen intensiv befassen: Wie in einem Labor laden diverse Mitmach-Stationen dazu ein, die Stadtteile zu entdecken. (mwi)