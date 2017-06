Villingen-Schwenningen Grenadiere belagern Villingen zum Miterleben

30 Kanonen und 100 Musketen sind im Juli im Einsatz. Das einmalige Schauspiel hat einen besonderen Hintergrund.

VS-Villingen – Das Grenadiercorps 1810 Villingen dreht das Rad der Zeit weit zurück. Bei der "Zeitreise einer wehrhaften Stadt" können die Besucher vom 21. bis 23. Juli hautnah erleben, wie Villingen in verschiedenen Epochen der vergangenen 1200 Jahre kriegerisch belagert wurde. Höhepunkt wird die Nachstellung einer Beschießung der Stadt vom Hubenloch aus sein – mit 30 Kanonen und 100 Musketen.

Geschichte erleben, um die Gegenwart zu schätzen, das ist die Intention, die hinter der dreitägigen Veranstaltung steckt. "Wir wollen keine romantisierende Darstellung, sondern ein Fenster in die Geschichte bieten, damit die Bürger feststellen können, wie gut, friedlich und bequem wir heute leben", formuliert der Vorsitzende des Grenadiercorps, Wolfgang Kunle, was hinter der Veranstaltung im Rahmen des 1200-jährigen Stadtjubiläums steckt. Vor allem Kinder, so Vizekassiererin Barbara Rothfuß, sollen so Spaß und Interesse an der heimischen Geschichte bekommen.

Dazu können die Besucher unter anderem durch eine Straße der Jahrhunderte schlendern. Verschiedene historische Gruppen werden in den Ringanlagen vor der Stadtmauer ein Multiperioden-Biwak aufbauen und dort Lagerleben zwischen dem 10. und dem 19. Jahrhundert zeigen.

Ergänzt wird das Spektakel durch verschiedene Spielszenen und Vorführungen in der Stadt. "Rund 400 Darsteller aus 35 historischen Gruppen werden für die richtige Atmosphäre der damaligen Zeit sorgen." Dabei wird es nicht gerade zimperlich zugehen. Bei Schaukämpfen und Scharmützel in unterschiedlichen Epochen finden sich die Besucher mittendrin. "Es wird Torwachen, Patrouillen und Zollkontrollen geben", verraten die Vereinsmitglieder, die bereits seit zwei Jahren mit den Vorbereitungen beschäftigt sind. Dabei ist der Dialog zwischen Zuschauern und Darstellern ausdrücklich gewünscht.

Höhepunkt der Zeitreise wird die Beschießung der Stadt am Samstag, 22. Juli sein. Ab 18 Uhr wird Kanonendonner über der Stadt zu hören sein, wenn aus den Rohren von 30 Kanonen und 100 Musketen geschossen und dabei einige hundert Kilo Schwarzpulver verbraucht werden. Den Kanonendonner können die Besucher wahlweise in der Stadt erleben, "und so spüren, wie sich die Menschen bei den Belagerungen gefühlt haben mögen, die zwischen zwei Wochen und zwei Monaten dauerten", sagt Barbara Rothfuß vom Vorstandsteam. Die Besucher können den Kanonendonner auch auf dem Hubenloch verfolgen, wo es einen Besucherraum geben wird. "Ganz wichtig dabei ist Gehörschutz, vor allem für Kinder", warnt Wolfgang Kunle bereits vor.

Die Veranstalter betonen, dass ihre Zeitreise nicht in Konkurrenz zu den Veranstaltungen der historischen Bürgerwehr steht, die am selben Wochenende feiert. "Wir sehen uns gegenseitig als Ergänzung", so Kunle.

Das Programm

Die Zeitreise einer wehrhaften Stadt beginnt am Freitag, 21. Juli mit der Anreise und dem Aufbau der verschiedenen Lager. Am Samstag ist von 10 bis 16 Uhr Lagerleben, Vorführungen in der Innenstadt. Von 18 bis 19 Uhr ist Kanonendonner auf dem Hubenloch, anschließend wieder Lagerleben. Am Sonntag, 23. Juli, ist das Biwak ab 10 Uhr geöffnet. Die Zeitreise endet gegen 16 Uhr. (spr)