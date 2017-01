VillingenSchwenningen Grandioses Konzertkonzert: Stadtharmonie begeistert in ausverkaufter Tonhalle

Das groß angekündigte Fasnetkonzertkonzert der Katzenmusikmusik hielt, was die Organisatoren im Vorfeld versprochen hatten. Es war ein Musikspektakel der besonderen Art.

Es war groß angekündigt, das Fasnetkonzertkonzert der Katzenmusikmusik, man hatte neugierig gemacht und Erwartungen geweckt und die Fasnetbegeisterten aus der Doppelstadt und dem Umland sorgten in den vergangenen Tagen schnell für eine ausverkaufte Neue Tonhalle. An der Abendkasse ging am Samstag nichts mehr und als um kurz nach 20 Uhr das Konzert begann, gab es keinen einzigen Stuhl, der nicht besetzt war.

Ein gespanntes Publikum harrte der Dinge, die jetzt kommen würden, hatten Henry Greif und die Stadtharmonisten doch versprochen, dass es mehr werden würde als "nur ein schönes Konzert". Jetzt mussten die Musiker liefern – und sie lieferten. Willkommen im Jahr des Stadtjubiläums 1200 Jahre Ersterwähnung, willkommen im Jahr des Zähringer Narrentreffens, willkommen im Jahr des Amtsantritts von Donald Trump "The trumpet", willkommen zur fünften Jahreszeit – Henry Greif führte als Moderator gekonnt und mit viel Witz durch diesen musikalischen Streifzug der Fasnetmusik.

Tatkräftig unterstützt wurde er dabei von den Musikern der Stadtharmonie, von der Jugendkapelle, dem Spielmannszug und den Tänzerinnen der KaMuVi. Und der Entertainer Greif holte weit aus in der Musikgeschichte. In den Schriften des Weisen Zarathustra habe noch nichts Konkretes über die Fastnacht gestanden, erklärte er dem Publikum, immer musikalisch unterstützt von den Harmonisten. Die lange Zeit des Fastens, die nach der Fasnet ansteht, bedinge allerdings zuvor ein großes Fressen und Saufen und das Ausleben aller Gelüste, so der Moderator Greif, und das gehe schließlich nicht ohne Musik. Und so nahm die Fasnet ihren Lauf, geduldet von der Obrigkeit und den kirchlichen Würdenträgern. Mit einem Saufgelage auf der Bühne und den ersten lauten Trommeltönen, noch mit Holzstecken auf allem was sich zum Lärmen eignet, beginnt die Stadtharmonie die Suche nach der Fasnetmusik.

Sie findet Ursprünge, bei Mozarts Entführung aus dem Serail – hören wir hier den Ursprung des Villinger Narrenmarsches? – ebenso wie in der Ouvertüre Nr. 2 des Johann Baptist Wenzel Kalliwoda. Der ehemalige FF-Hofkapellmeister zu Donaueschingen komponierte unter dem Pseudonym Anonymos Schneckenfinger ein Fasnachtsspiel aus dem augenscheinlich der Donaueschinger Narrenmarsch hervorgegangen ist – oder auch nicht?

Der Ausflug in die Geschichte der Fasnetmusik brachte viele Erkenntnisse und ließ aber auch die eine oder andere Frage unbeantwortet. Auf jeden Fall aber machte es Spaß, diesem Exkurs zu folgen und es waren nicht nur heimische Klänge, die die Stadtharmonisten unter der Leitung von Mario Mosbacher mit viel Liebe zum Detail und der gewohnten Professionalität vortrugen.

Dass sie neben der Klassik auch die leichte Muse beherrschen, wurde mit den zwei gespielten Ouvertüren und Paul Linke´s "Das ist die Berliner Luft" deutlich. Ganz besonders war an diesem Abend auch das Publikum, das keine Gelegenheit ausließ, sich an dem musikalisch fröhlichen Spektakel zu beteiligen. Mit den Villinger Dörr-Brüdern und dem Song "My way" setzten die Villinger Stadtharmonisten dann noch einmal einen grandiosen Schlusspunkt.