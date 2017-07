Villingen-Schwenningen Grandiose Operngala im Franziskaner

Der Projektchor VS präsentiert sich bei der großen Operngala zum Stadtjubiläum in Hochform. Und schafft dabei nicht weniger als einen Glanzpunkt zu setzten, in einem an Feierlichkeiten nicht armen Jubiläumsjahr.

Ein prächtig aufgelegter Projektchor VS, vier sorgfältig ausgewählte Solisten von Format, ein klassisch-romantisches Sinfonieorchester, das die Steigerung der Lebensfreude zu seinen Leitgedanken zählt, und ein souveräner junger einheimischer Dirigent, der Erstaunliches zustande bringt: Die Operngala im ausverkauften Franziskaner hat den 1200-Jahr-Feierlichkeiten von Schwenningen, Tannheim und Villingen einen Glanzpunkt beschert.

Unter dem Motto "Flieg, Gedanke, getragen von Sehnsucht" versammelt Marius Mack, der seit Herbst als Kirchenmusiker an der Johanneskirche Villingen wirkt, zwei Dutzend Stücke großer Opernkomponisten: von Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Maria von Weber, Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti, Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Georges Bizet und Giacomo Puccini. In den Chorpartien setzt er seinen Projektchor VS ein, der sich in der Vergangenheit fast ausschließlich mit geistlicher Musik präsentiert hat. Jetzt haben rund 70 Sängerinnen und 20 Sänger den Mut und die Neugier entwickelt, zusammen mit ihrem Dirigenten in ein für sie kaum bekanntes Genre zu wechseln. Und man kann sagen: Experiment geglückt!

Die Württembergische Philharmonie Reutlingen eröffnet das Konzert stimmig mit der Ouvertüre zu Mozarts Singspiel "Die Entführung aus dem Serail" – flott, locker und unter stilgerechtem Einsatz der Großen oder auch Türkischen Trommel im ersten und letzten Teil und mit eher verhaltener Gestaltung des Andante dazwischen. Zwischenapplaus bekommen die Künstler schon hier wie dann später nach jedem einzelnen Programmpunkt.

Uwe Stickert betritt die Bühne und beginnt die Reihe der Soli mit der Arie des Belmonte aus dem ersten Akt des genannten Werkes. Der lyrische Tenor lässt schon hier seine Qualitäten hören. Seine klangvolle Stimme führt er sicher und ungepresst in klare Höhen und sorgt mit einer sorgsamen Dynamik für einen überzeugenden emotionalen Ausdruck. Später wird er sein Können mit einer Arie des Tonio aus Donizettis "Regimentstochter" unterstreichen, in der er gleich neun Mal das Hohe C intonationssicher zu treffen vermag.

Lauren Francis, die aus Wales stammende und in Süddeutschland lebende Sopranistin, betritt die Bühne – zunächst nicht, um zu singen, sondern um zu moderieren. Sie tut dies kokett und kundig, komödiantisch und unterhaltsam und erreicht locker ihr ironisch selbst gesetztes Ziel: nicht "stolperig" zu werden.

Als sie eine Arie der Donna Anna aus Mozarts Oper "Don Giovanni" singt, zeigt sie ihre gesanglichen Fähigkeiten. Sie geht mit einem dramatischen Vibrato zu Werke, das dem Ton Leben, Intensität und Affektgeladenheit verleiht. Die Textverständlichkeit bleibt da zuweilen auf der Strecke.

Bizets "Carmen" zählt zu den weltweit meistgespielten Opern, wenn die weibliche Titelfigur ihre Arie "Liebe ist wie ein wilder Vogel" singt, kann man schon mal den Atem anhalten. Der belgischen Mezzosopranistin Angélique Noldus gelingt eine stimmlich vorzügliche Interpretation. Wunderschön ist es, wie sie ihre klare Stimme mit sanft dahingleitendem Legato führt, wie sie die Agogik sparsam und doch spürbar einsetzt und mit unterschiedlich geöffneten Vokalen starke emotionale Wirkung erzielt. Das ist bravourös.

Florian Götz steht diesem Können auf seine Weise nicht nach. Seine Figaro-Arie aus dem ersten Akt von Rossinis "Barbier von Sevilla" zeigt einen selbstbewussten Tenor voller Verve, mit atemberaubendem Artikulationsvermögen und mit keinerlei Furcht vor der vorderen Rampenkante.

Sowohl der Eingangschor als auch der Chor der Gefangenen aus Verdis "Nabucco" zeigen zum Schluss noch einmal, mit was für einem Engagement, mit was für einer stimmlichen Kraft und mit was für einem Stehvermögen der Projektchor VS ausgestattet ist. Alle nahezu 150 Mitwirkenden des bemerkenswerten Abends und allen voran Marius Mack ernten riesigen Beifall.

Der Projektchor

Seit der Aufführung von Beethovens 9. Sinfonie im Jahr 2009 verbindet sich damit eine rund dreimonatige intensive Probenphase für ein großes, zumeist romantisches Chor- und Orchesterwerk. In Kooperation mit dem Amt für Kultur sammeln sich interessierte Sängerinnen und Sänger aus der Region, um in offener Workshop Atmosphäre zu einem herausragenden Chorklang zu finden. Der Chor wird dieses Jahr von Bezirkskantor Marius Mack dirigiert.