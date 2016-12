Feierliche Gottesdienste mit besonders festlicher musikalische Gestaltung sowie Krippenspiel-Aufführungen locken viele Gläubige und Besucher in die Gotteshäuser.

Villingen-Schwenningen – Weihnachten ist ein Fest, das weit über den Kreis der praktizierenden Gläubigen hinaus Widerhall findet. An keinem Tag des Jahres sind die katholischen und evangelischen Gotteshäuser so voll. Auch in diesem Jahr waren die Weihnachtsgottesdienste gut besucht.

Krippenspiel-Aufführungen: Schon am Heiligen Abend waren die Kinderkrippenfeiern, die in allen katholischen und evangelischen Gemeinden angeboten wurden, Treffpunkt für Jung und Alt. Die kleinen Akteure spielten das Geschehen von Bethlehem in vielen Variationen. Verkleidet als Verkündigungsengel, Hirte, Maria und Josef oder als Könige, trugen die Kinder ihre Texte vor und sangen bekannte Weihnachtslieder.

Im Villinger Münster zum Beispiel wurde an Heiligabend die Weihnachtsgeschichte von den Kommunionkindern als Krippenspiel gezeigt. Erzählt und gespielt wurde die Geschichte von Maria und Josef, die in Bethlehem auf der Suche nach einer Herberge sind. Mehrere hundert Besucher kamen zu der Darbietung ins Münster. Musikalisch begleitet wurde die Aufführung vom Münsterkinder- und Jugendchor unter der Leitung von Münsterkantor Roman Laub.

Heiligabend: Auch die Christmetten wurden durch Chöre und Instrumentalisten musikalisch umrahmt, und es wurden die beliebten Weihnachtslieder wie "Oh, du fröhliche" oder "Stille Nacht" angestimmt. Wie in allen katholischen Gottesdiensten wurde auch in der St.-Bruder-Klaus-Gemeinde für die Aktion Adveniat gesammelt, die evangelischen Christen spendeten für die Aktion Brot für die Welt.

Im Münster wurden die Gläubigen mit der "Musik zur Heiligen Nacht" im Vorfeld des Gottesdiensts schon festlich eingestimmt. Wie in der anschließenden Christmette sangen Mitglieder der Capella Nova weihnachtliche Chorsätze von Michael Praetorius, Johann Sebastian Bach, Heinrich Kaminski, Johann Eccard, Andreas Hammerschmidt. Die Christmette im Münster wurde von Dekan Josef Fischer zelebriert. Roman Laub spielte an der Sandtner Orgel unter anderem das festliche Orgelnachspiel (Max Reger:Fuge aus der Fantasie über den Choral "Wachet auf ruf uns die Stmme").

Weihnachtsfeiertage: Im festlichen Hochamt am ersten Weihnachtsfeiertag sang der Münster-und Fidelischor im Villinger Münster – unterstützt von einigen Sängern aus anderen Chören – unter Leitung von Roman Laub Jospeh Haydn Missa brevis in F-Dur. Lea-Sophie Decker und Stefanie Flaig übernahmen den solistischen Part. In vielen katholischen Gemeinden wurde der Festgottesdienst mit dem in lateinischer Sprache gesungenen "Puer natus est" ("Uns ist heute der Heiland geboren") begonnen. Dekan Josef Fischer zelebrierte diesen Gottesdienst im übervollem Münster. Der erste Weihnachtsfeiertag wurde auf katholischer Seite mit den Weihnachtsvespern beendet.

Mit vielfältigen Gottesdiensten luden die evangelischen Pfarrgemeinden, wie in der Johannesgemeinde mit Dekan Wolfgang Rüter-Ebel, während der Weihnachtstage ein. In der evangelischen Paulusgemeinde etwa stand ein feierlicher Abendgottesdienst an. Der Abendgottesdienst wurde nun bereits im siebten Jahr in Folge mit festlicher Musik für Orgel und Trompete gestaltet, ergänzt durch den warmen und vollen Klang des Waldhorns. Der Villinger Trompeter und Hornist Philipp Eschbach und Hartmut Janke, Organist der Lukaskirche, wurden unterstützt durch Joachim Janke als zweitem Trompeter. Pfarrer Thomas Weber hielt die Predigt.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag sang der Männergesangverein Sängerkreis im Villinger Münster und in der Johanneskirche feierten die evangelischen Christen den zentralen Gottesdienst als Kantatengottesdienst. Pfarrerin Susanne Schelle stand dem Gottesdienst vor, in dem die Kantorei mit dem Kantatenorchester und namhafte Solisten aus der Region unter dem Dirigat von Bezirkskantor Marius Mack das Weihnachtsoratorium (6. Kantate) von Johann Sebastian Bach aufführten. So eindrucksvoll, wie der Evangelist sang "Da berief Herodes die Weisen", so eindrucksvoll war auch die Sopranarie "Nur ein Wink von seinen Hände“. Das Weihnachtsoratorium zeichnet sich zum einen durch Pracht und Anmut der Chöre und Arien sowie durch die innerliche Andächtigkeit der Choräle und die Schlichtheit der Evangelien-Erzählung aus.