Villingen-Schwenningen Golden-Bühl-Schule schafft Rekord beim Stadtlauf

Mit 421 Läufern war das Team der Golden-Bühl-Schule gemeinsam mit dem TV Villingen beim Stadtlauf am Sonntag am Start. Ein Rekord.

421 Läufer sind stolz: Gemeinsam mit dem TV Villingen hat das Team der Golden-Bühl-Schule beim Stadtlauf am Sonntag einen Rekord eingestellt: Erstmals war nicht, wie bei uns fälschlicherweise berichtet, Continental die größte Läufergruppe, sondern das Team Golden-Bühl-Schule mit insgesamt 421 Läufern. "Dies war ein Novum und alle unsere Läufer waren sehr stolz", so Konrektorin Kathrin Mecke. Insgesamt sind am Sonntag 2750 Läufer 15 888 Runden gelaufen. Spitzenreiter war Ralf Volk, mit 16 Runden in einer Zeit von 2:31. Alle Ergebnisse sind einzusehen unter www.laufend-mithelfen.de.