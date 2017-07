Villingen-Schwenningen Golden-Bühl-Schule fördert Integration  Flüchtlingskinder spielen Theater

Siebtklässler der Golden-Bühl-Schule in Villingen gestalten ein integratives Theaterprojekt. Der kulturelle Austausch soll so gefördert werden.

Gemeinsam mit der Theaterpädagogin Ranka Pretzer-Korac haben die insgesamt 21 Schülerinnen und Schüler seit Mitte März jeden Mittwochnachmittag zusammen Theaterstücke erarbeitet. Unter dem Titel „Ich gehöre dazu“ soll ganz bewusst der Austausch zwischen deutschen Kindern und Zuwanderungskindern gefördert werden.

Am Projekt beteiligt sind Schüler der siebten Klasse der Golden-Bühl-Schule mit weiteren Schülern aus den Vorbereitungsklassen, die für Kinder von Flüchtlingsfamilien angeboten werden.

Zu diesen Kindern gehören auch die 15-jährige Avin und der 15-jährige Ahmed aus Syrien. Avin ist erst seit neun Monaten in Deutschland und spricht bereits sehr gut deutsch. „Durch das Projekt lerne ich die Sprache noch besser“, sagt die Schülerin. Ihr mache das Spielen sehr viel Spaß, vor allem die arabischen Tänze, die mit im Stück eingebaut sind. Avin fungiert daher auch als eine Art „Choreografin für ihre Mitschüler“, sagt die Spielleiterin Pretzer-Korac.

Auch Ahmed, der im Stück einen Prinzen spielt, hat Spaß am Projekt. In Zukunft könne er sich vorstellen „damit weiterzumachen“, sagt der junge Syrer.

Die 14-jährige Ronja ist vor allem begeistert von der Offenheit des Theaterstücks: „Wir können uns sehr gut ins Stück einbringen“, sagt Ronja. Vor allem das Singen macht der Schülerin besonders Spaß. „Durch das Singen und Spielen habe ich auch meine Schüchternheit vertreiben können“, sagt sie. Seit März habe sich das schon sehr verbessert.

Den Schülern soll nur ein Rahmen vorgegeben werden, den sie selber ausfüllen sollen, sagt Pretzer-Korac. „Das Spielen und die dazugehörige Disziplin sind sehr wichtige Eckpfeiler dieses Projekts“, sagt die Spielleiterin. Durch den Austausch unterschiedlicher Kulturen soll zudem die soziale Kompetenz der Schüler gestärkt werden. Beides klappe bisher sehr gut. Der Titel drückt das auch aus: „'Ich gehöre dazu' bedeutet, dass ich alleine agieren kann, es aber als Gruppe sinnvoller ist etwas anzupacken“, sagt die Leiterin.

Doch nicht nur Schauspieler sind gefragt: Auch Tänzer, Sänger, Regieassistenten, Bühnenbauer und Flyer- und Bildgestalter sind maßgeblich für das Gelingen des Stücks. „So trägt jeder individuell seinen Teil bei, frei nach seinen Stärken und Interessen“, sagt Pretzer-Korac.

Zudem hat das Projekt noch einen gegenseitigen Effekt für die Kinder: „Die Schüler der Vorbereitungsklasse können ihr Deutsch verfestigen und die Sprache besser lernen“, sagt Pretzer-Korac. Und andersrum haben die deutschen Kinder die Möglichkeit Sprachbarrieren abzubauen und zum sozialen Kontakt beizutragen. Dazu zählt auch der gegenseitige Respekt, sagt die Theaterpädagogin.

Auch für die geflüchteten Eltern hat es Vorteile: „Die Familien der Kinder entwickeln einen unheimlichen Stolz und erfahren so auch die Teilhabe am öffentlichen Leben“, sagt sie. Die Eltern fühlen sich dadurch willkommener und werden durch den Erfolg der Kinder angespornt, selbst Erfolge zu erreichen. Unterstützt wird die Gruppe zudem von den Sozialarbeiterinnen Gabriela Chudoba und Carina Bayer vom Caritasverband Schwarzwald-Baar-Kreis. Sie sorgen für die Organisation und haben immer ein offenes Ohr für die Belange der Kinder.

Aufführung

Die Aufführung des Theaterstücks findet am Freitag, 21. Juli, um 16 Uhr in der Aula der Golden-Bühl-Schule in Villingen statt. Einen Teil des Stücks bildet die Interpretation des Geschichte Aschenputtels, die mit orientalischen Elementen ergänzt wird. Das Projekt wurde gefördert durch den Jugendfond des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis, dem Förderverein der Golden-Bühl-Schule und dem RotaryClub Villingen. (mwi)