VS-Villingen Golden-Bühl-Schüler feiern in Goethes Sinne

Golden-Bühl-Schüler feiern in Goethes Sinne

Das Programm des Schulfestes auf dem Golden Bühl in Villingen drehte sich um das Mensch sein.

Das Motto des Schulfests der Golden-Bühl-Schule in Villingen stammt von einem der größten deutschen Schriftsteller: Johann Wolfgang von Goethe. "Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein", schrieb er in "Faust". An der Schule soll es genauso sein. "Alle Gruppen, egal woher, ob Erwachsene oder Kinder feiern gemeinsam", sagte Schulleiterin Jane Heinichen. Die siebten Klassen hatten Umweltbedingungen und Wasserverbrauch als Themen, die Vorbereitungsklasse präsentierte das Thema Heimat. Die Bühnenauftritte eröffnete der Chor der Klassen eins bis vier.