VS-Zollhaus Gockelgilde nimmt Sicherheitskonzept auf die Schippe

"Sicher ist sicher" lautete das Motto beim Ball der Gockelgilde in Zollhaus. Für ihr Bühnenprogamm hatten sich die Hennen und Gockel wieder einiges einfallen lassen.

Man kann sich seit vielen Jahren darauf verlassen: Beim Gockelball in Zollhaus erwartet die Gäste ein zwar kurzes, aber dafür um so schöneres Programm. Immerhin acht Programmpunkte waren es auch in diesem Jahr wieder und die Gäste im ausverkauften Café Hildebrand hatten wieder ihren Spaß. "Sicher ist sicher" lautete das Motto des diesjährigen Programms, das gleich einmal die Bambinis mit ihrem Sicherheitstanz eröffneten.

Dass ein rotes, gelbes oder orangenes T-Shirt besser zu sehen sind, das dürfen natürlich alle Kindergartenkinder und Grundschüler wissen. Karin Hummel und Melanie de Surmont hatten mit den jüngsten Mitgliedern des Vereins einen entsprechenden Tanz einstudiert. Immer wieder die Sicherheit, die jetzt auch an der Fasnet hoch gehandelt wird, beschwor Philippe de Surmont, der als Sicherheitsbeauftragter durch den Abend führte und die Anforderungen immer höher schraubte. "Mir tut's grad in der Hose brummen, es ist ein Whatsapp angekommen", Marco und Nico Anders erzählen, was alles "Nix los ist im Dorf" und dass der Gockelball doch bald zur Facebook-Party werden könnte.

Etwas dicker tragen anschließend die zwei Necklemer auf, die an keinem Gockelball fehlen dürfen. Den beiden fällt auf, dass, während die Schwenninger gerade einen Namen für ihre neue Festhalle gefunden haben, die Villinger gleich eine Erweiterung der Neuen Tonhalle fordern.

Und weiter geht's im humorvollen Programm: Der Sicherheitsbeauftragte trägt ein englisches Gedicht vor, das eher an die Fremdsprachenkenntnisse des ehemaligen Ministerpräsidenten Oettinger erinnert und Silvia, Martin und Viktor Hummel wissen in ihrem "Weihnachtsfrust" tituliertem Beitrag, dass der Neue auf dem Präsidentenstuhl der USA jetzt sogar den Knecht Ruprecht ausgewiesen hat, weil dieser einen "Taliban-Bart" trägt. Die Rot-Kreuzler Inge und Günter Zappa versorgen gekonnt Patientin Ingrid Anders und zum Abschluss bringen Fabio und Claudio Codispoti, Benedikt Carstensen und Swen Vosseler ihren Crazy Mix auf die Bühne. Mit dem Gockellied geht anschließend ein unterhaltsamer Abend zu Ende, wobei die Hennen und die Gockel es sich natürlich nicht nehmen lassen, anschließend mit ihren Gästen noch weiter zu feiern.

Die Akteure

Beim diesjährigen Gockelball auf der Bühne standen: Melanie de Surmont, Sarah und Lisa de Surmont, Jolina Brugger, Anna Jeuk, Mara Brunner, Sarah Aldinger, Marco und Nico Anders, Ingrid Anders, Karin Hummel, Heike und Ralf Kempter, Markus und Jonas Brunner, Silvia, Martin und Viktor Hummel, Laura Aldinger, Chiara Grätsch, Marie Lietzau, Laura Aldinger, Ingrid Anders, Inge und Günter Zappa, Fabio und Claudio Codispoti, Benedikt Carstensen, Swen Vosseler, Stefanie Zappa, Silvia und Carolin Hummel, Simone Riesterer, Daniel Brunner, Tanja Hummel, Bianca Zappa.Im Hintergrund halfen Mario Bühler. Julius, Ralf und Max Brunner, Andreas Aldinger, Markus Brunner, Conny Schlenker, Denise Anders, Michael Fischer mit, den Gockelball zu einem Erfolg werden zu lassen. (in)

Bildergalerie im Internet: