Villingen-Schwenningen Glücksspirale: Zwei Millionen Euro bei Villingen-Schwenningen gewonnen

Ein Tipper aus der Nähe von Villingen-Schwenningen hatte am Wochenende Fortuna voll auf seiner Seite. Der Glückspilz gewann die Sofortrente der Glücksspirale von monatlich 7500 Euro oder wahlweise 2,01 Millionen Euro als Einmalzahlung.

So heißt es in einer Pressemitteilung der staatlichen Toto-Lotto-GmbH. Wer hinter dem Gewinner steckt, sei noch nicht bekannt.



Den Spitzengewinn verdankt der Lottofreund aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis der Losnummer 6895244. Die siebenstellige Ziffernfolge stimmte exakt mit einer der beiden am Samstag (1. Juli) in München ermittelten Gewinnzahlen der Glücksspirale überein. Damit erzielte der Baden-Württemberger den Hauptgewinn, die Sofortrente von 7500 Euro monatlich. Sie entspricht einem Barwert von 2,01 Millionen Euro. Der Hauptgewinn kann wahlweise auf einen Schlag oder in Rentenform ausbezahlt werden.

Der Neu-Millionär spielte den Klassiker 6 aus 49 und kreuzte für einen zusätzlichen Spieleinsatz von fünf Euro auch die Teilnahme an der Glücksspirale an. Seinen Spielschein gab er anonym in einer Lotto-Annahmestelle in einer Nachbargemeinde von Villingen-Schwenningen ab. Zum Abruf der Gewinnsumme sei jetzt die gültige Spielquittung entscheidend. Der Coup vom Samstag war der zehnte Millionentreffer des Jahres in Baden-Württemberg.