Villingen-Schwenningen Glück für den Kreis: Villinger Post kommt nicht unter Denkmalschutz

Am Montag soll der Kreistag Schwarzwald-Baar über den möglichen Kauf des Gebäudes entscheiden. Erwerb und Umbau werden mit acht Millionen Euro veranschlagt

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Über den möglichen Kauf des Villinger Postgebäudes in der Bahnhofstraße 6 durch den Landkreis soll der Kreistag am Montag entscheiden. Ein Hindernis hat sich dabei inzwischen nach Informationen des SÜDKURIER in Wohlgefallen aufgelöst. Das Landesamt für Denkmalpflege hat darauf verzichtet, den 1967 fertiggestellten viergeschossigen Stahlskelettbau unter Denkmalschutz zu stellen. Das hätte den Kauf des Gebäudes für den Landkreis womöglich uninteressant gemacht.

Das Landesamt für Denkmalpflege hat dem Kreis mittlerweile schriftlich bestätigt, dass das Postgebäude nach seiner Ansicht kein Kulturdenkmal sei. Das Gebäude weise keine ausreichende Qualität auf, um einen Denkmalwert zu begründen.

Wie berichtet, sieht die Kreisverwaltung im Erwerb des Gebäudes, das einer Luxemburger Investmentgesellschaft gehört, die große Chance, seine Außenstellen in unmittelbarer Nähe des Landratsamtes zu zentralisieren. In dem 3200 Quadratmeter großen Büroblock könnten über hundert Mitarbeiter untergebracht werden, die bisher auf drei Außenstellen des Landratsamtes verzettelt sind. Die Kreisbehörde hat ein Gutachten eingeholt, das den Kauf und die Sanierung des Gebäudes mit Kosten von insgesamt rund acht Millionen Euro schätzt.

Eine mögliche Alternative zum Umbau des Postgebäudes, dass völlig entkernt werden müsste, wäre ein Anbau an das Landratsamt. Nach aktuellem Stand geht die Kreisverwaltung aber davon aus, dass die Sanierung des Postgebäudes etwas kostengünstiger wäre. Ob dies so zutrifft, soll sich am Montag weisen: Den Kreisräten soll eine Kostenschätzung für einen Neubau vorgelegt werden.

Als weiteren Vorteil des Postgebäudes betrachtet die Kreisverwaltung den Umstand, dass in den ehemaligen Luftschutzbunkern im Keller ein Großteil des Kreisarchivs und des Archivgutes untergebracht werden könnte. Damit hätte sich für den Kreis die Diskussion für eine Anmietung von Archivräumen erledigt. Wie berichtet, gab es Überlegungen, das Kreisarchiv künftig in neuen Räumen unterzubringen. Sowohl die Stadt Donaueschingen als auch Villingen-Schwenningen planen den Neubau eines städtischen Archivs und hätten das Landkreisarchiv gerne als Mieter mit ins Boot geholt.

Die Kreisverwaltung drückt offenbar aufs Tempo, weil angeblich auch andere Kaufinteressenten mit dem Erwerbe des Postgebäudes liebäugeln. Den Kreisräten soll am Montag daher ein Beschlussantrag vorgelegt werden. Allerdings finden die Beratungen nichtöffentlich statt, um die Vermögensinteressen der Beteiligten zu schützen. Politische Vertreter der Stadt VS betrachten die Post-Pläne weitergehend positiv, weil sie eine städtebauliche Aufwertung der Bahnhofstraße erwarten.