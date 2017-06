Villingen-Schwenningen Glonkis lassen beim Sommerfest den Weinbrunnen sprudeln

Beim Sommerfest der Glonkis am Unteren Dammweg waren allein am ersten Tag rund 1000 Gäste gekommen, um gemeinsam zu feiern. Für den Verein sind die Einnahmen aus den drei Tagen überlebenswichtig.

Den Villinger Glonkis war nicht mulmig, etwas aufgeregt beim diesjährigen Sommerfest waren sie aber schon. Wird die mit zahlreichen Sanierungsarbeiten bedachte Vereinshalle gut angenommen und vor allem, wie kommt die neue Bar bei den Besuchern an? Dann die Erleichterung. Bei bestem Sommerwetter waren am ersten Tag sowohl die Halle als auch die Bar und der Außenbereich beim Unteren Dammweg mit Besuchermassen überlaufen. "So etwas lässt sich schlecht schätzen. Alles in Allem würde ich sagen, es waren am ersten Tag 1000 Besuchern. Um Mitternacht war der Außenbereich noch proppenvoll", so der Säckelmeister Barbara Preisinger.

Es war ein Sommerfest der Neuerungen bei den Glonkis. Erstmals wurde Security für die Gäste eingesetzt, welche nach Vereinsangaben gut angenommen wurde. Kulinarische Neuheiten gab es mit einer neuen Palette an Soßen und der Gyros-Pfanne. Außerdem kredenzte man den Besuchern "erlesene Tropfen" aus dem neu installierten Weinbrunnen. An allen drei Tagen des Sommerfestes war mit Alleinunterhaltern und DJs für eine fröhliche Feierstimmung gesorgt. "Alle Abteilungen sind mehr als nur zufrieden mit dem bisherigen Verlauf, eine durchweg gelungene Fete", fährt Preisinger fort.

Nach der Fasnacht ist das Sommerfest die wichtigste Einnahmequelle für die Glonkis. Die in Eigenleistung durch die Vereinsmitglieder durchgeführten Sanierungsarbeiten sind noch längst nicht abgeschlossen. Der Keller und das Dach sind in der Vereinshalle noch auszubessern, zusätzlich soll auch die Decke abgesenkt werden. "Die nächste Generation der Glonkis soll sich hier wohlfühlen", so Preisinger. Sachspenden nimmt der Verein gerne entgegen.