Villingen-Schwenningen Gleich vier Zertifikate für kleine Forscher

Auszeichnung für Kindergärten der Region von der Stiftung "Haus der kleinen Forscher". Interesse für Naturwissenschaft und Technik soll frühzeitig geweckt werden

Villingen-Schwenningen (in) Gleich vier Kindergärten der Region wurden jetzt zum wiederholten Male mit dem Zertifikat "Haus der kleinen Forscher" ausgestattet. Im katholischen Kindergarten Loretto im Stadtbezirk Villingen traf man sich, um die Zertifikate zu übergeben.

Empfänger sind der Kindergarten West aus Tuttlingen, der Kindergarten Funkelstein aus Hochemmingen und die katholischen Kindergärten St. Michael und Loretto aus Villingen-Schwenningen.

Die Stiftung Haus der kleinen Forscher, eine vom Bundesministerium für Bildung geförderte Initiative, die das Projekt ins Leben gerufen hat, wird in der Region von der Industrie- und Handelskammer und der Volksbank Schwarzwald Baar Heuberg unterstützt. Das Ziel dieser Initiative ist es, Naturwissenschaft und Technik bereits für Kinder interessant und erlebbar zu machen. Mitarbeitern der teilnehmenden Kindergärten und Grundschulen wird in Workshops Wissen vermittelt, das diese mittels gemeinsamen kleinen Experimenten an die Kinder weitergeben.

Der Themenkatalog ist vielfältig und reicht von Wasser und Luft über Akustik, Licht und Farben bis hin zu Mathematik und dem eigenen Körper. Die Kinder sind stets mit Begeisterung dabei, berichtet Beatrice Leute, Leiterin des Loretto-Kindergartens. Mit bei der kleinen Feier dabei die Vertreter von Volksbank und IHK, Markus Stiepermann und Martina Furtwängler.