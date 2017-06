Villingen-Schwenningen Gibt es bald eine Helmut-Kohl-Straße in Villingen?

Die örtliche FDP-Fraktion will eine Straße nach dem verstorbenen Altbundeskanzler benennen. Bei den Bürgern und bei der Verwaltung scheint der Vorschlag auf offene Ohren zu stoßen. Es gibt nur eine Sache, die ein wenig verwundert.

Wer sich für ein Haus oder eine Wohnung im künftigen Neubaugebiet auf dem Mangin oder Lyautey-Gelände entscheidet, dessen Adresse könnte künftig eine Helmut-Kohl-Straße beinhalten. Denn der Vorschlag der örtlichen FDP-Fraktion, eine Straße in Villingen-Schwenningen nach dem verstorbenen Altkanzler zu benennen, stößt allem Anschein nach auf offene Ohren in der Verwaltung. "Die Vergabe für eine Helmut-Kohl-Straße war auch schon seitens der Verwaltung vorgesehen und wird derzeit in eine Vorlage für den Gemeinderat eingearbeitet, der über diese abstimmen muss", sagt Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Marcel Klinge, Fraktionsvorsitzender der FDP erklärt seinen Vorschlag wie folgt: „Mit unserem Alt-Kanzler Dr. Helmut Kohl ist jüngst der Architekt der Deutschen Einheit und Vater der europäischen Einigung verstorben. Seine historische Leistung können wir Deutschen, die in Frieden in einem geeinten Land und friedlichem Europa leben, nicht hoch genug bewerten. Vor diesem Hintergrund wollen wir seiner außerordentlichen politischen Lebensleistung symbolisch Rechnung tragen und eine Straße in Villingen-Schwenningen nach ihm benennen."

Zuständig für die Vergabe von Straßennamen innerhalb des Stadtgebiets ist das Vermessungsamt. Eine Umbenennung ist mit einem sehr großen Aufwand verbunden. Nicht nur für die Verwaltung. Für die Anwohner bedeutet eine solche Veränderung vorallem eines: Papierkram. So muss beispielsweise die Anschrift auf dem Personalausweis, allen anderen Dokumenten bis hin zur Privatkorrespondenz geändert werden. "Eine Umbenennung von Straßen sollte daher", sagt Madlen Falke, "nur im Ausnahmefall erfolgen". Also insbesondere dann, wenn ein Name nach neuesten Erkenntnissen, beispielsweise wegen nationalsozialistischen Hintergründen, nicht mehr tragbar erscheint.

Die letzte Straße, die in Villingen umbenannt wurde, war die Forsthausstraße. Seit 2011 heißt die nun Wilhelm-Binder-Straße. Die Kosten für die Umbenennung, auch die der Anlieger, hat die Firma Kendrion Binder Magnete übernommen. "Die genauen Kosten sind der Verwaltung daher nicht bekannt", sagt Falke.

Da normalerweise Vorschläge für neue Straßennamen nur bei einer Neuvergabe eines Namens beispielsweise in Neubaugebieten vergeben werden, scheint es naheliegend, dass die künftige Helmut-Kohl-Straße sich im Gebiet Mangin oder Lyautey befinden könnte, heißt es vonseiten der Stadt.

Die FDP-Fraktion hofft derweil auf parteiübergreifende Unterstützung im Gemeinderat. „Viele von uns können sich sicher noch an den Auftritt des Altkanzlers in VS-Schwenningen in den 1990er Jahren erinnern. Das war eine meiner ersten politischen Veranstaltungen als Jugendlicher. Und obwohl Helmut Kohl einer anderen Partei angehörte, hat mich sein Auftritt damals beeindruckt. Aus unserer Sicht wäre es ein schönes Signal und würde den Verdiensten des Altkanzlers gerecht, wenn der Antrag von allen Fraktionen mitgetragen wird“, sagt Marcel Klinge.

Mit ihrem Vorschlag steht die FDP in Villingen-Schwenningen nicht alleine da. Auch in Rottweil fordert die Junge Union dieser Tage die Benennung eines Platzes oder einer Straße nach Helmut Kohl. Das Einzige, das am Vorschlag der FDP verwundern könnte, ist die Tatsache, dass er von der FDP kam und eben nicht von der CDU. "Wir haben mehr Fingerspitzengefühl", sagt Renate Breuning auf Nachfrage des SÜDKURIER. "Den Gedanken", sagt sie, "finde ich in Ordnung, dem kann ich auch folgen". Allein der Zeitpunkt ist das, was sie stört. Schließlich sei Helmut Kohl noch nicht mal unter der Erde. "Mit so einem Vorschlag vorzupreschen, zu solch einem Zeitpunkt, das finde ich nicht richtig." Auch wenn man der Sache "natürlich zustimmen kann".