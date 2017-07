Villingen-Schwenningen Ghettos in VS vermeiden: Räume für viele Kulturen schaffen

Ghettos in VS vermeiden: Räume für viele Kulturen schaffen

Stadt Villingen-Schwenningen entwickelt eine neue Kultur-Konzeption, die die Zustimmung einer Mehrheit im Verwaltungs- und Kulturausschuss findet

Die Doppelstadt ist schon lange multikulti: Hier leben Menschen aus mehr als 135 Nationen, über ein Drittel der Einwohner hat kulturelle Wurzeln, die außerhalb Deutschlands liegen. Die größte Gruppe ist übrigens die der Deutsch-Russen, wie Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier am Rande einer Debatte im Verwaltungs- und Kulturausschuss bemerkte. Dort wurde über einen Plan beraten, der umreißen soll, welche kulturellen Voraussetzungen ein Angebot für möglichst viele Menschen haben muss. Hintergrund: Vielen Gruppen fehlen die Räume, ihre Kultur „der Allgemeinheit zu präsentieren“. Dabei geht es nicht nur um reale Räumlichkeiten, sondern auch um generelle Aufführungsmöglichkeiten. Da hat die Stadt bereits mit der Kulturnacht ein Festival geschaffen, das viele Kulturen präsentiert. Das solle allerdings "nicht als politisches Feigenblatt dienen", nun auf einen Plan zu verzichten. Der Konzeption stimmte dann auch die Mehrheit des Ausschusses zu, nur die Freien Wähler waren dagegen.

Räume für die Kulturen sollte vor allem auch heißen, günstige Mietmöglichkeiten. Das allerdings wurde kaum angesprochen, obwohl mit Dobmeier ja nicht nur der Herr über die Kultur, sondern auch über die Hallen am Tisch saß. Nur Frank Banse (SPD) streifte das Thema kurz, als er bemerkte, dass auch ein heimischer Verein die Kosten von 1000 Euro für die neue Neckarhalle nicht mehr zahlen könne. Ansonsten jedoch wurde die Konzeption der Stadt weitgehend begrüßt. So lobte Banse das "wichtige Anliegen für eine Integration, die wir wollen".

Er machte deutlich, dass es zwischen den Kulturen bei dem Gottesdienstraum im Klinikum trotz der religiösen Symbolik "sehr gut funktioniert". Auch Joachim von Mirbach (Grüne) begrüßte das Vorhaben, da es um die Vermeidung von Ghettos gehe. Wenn die Stadt solchen Gruppen keine Räume stelle, "dürfen wir uns nicht wundern, wenn sie andere schaffen, in die wir keinen Einblick mehr haben". Als Beispiel nannte Mirbach den Salafismus. "Letztendlich können wir das zwar nicht verhindern, aber wir können gegensteuern."

Das "hatten wir alles schon einmal", erinnerte sich CDU-Sprecherin Renate Breuning. Im früheren Familienpark und in der Jugendscheune wurde interkulturelle Arbeit betrieben, sie hoffe, dass dies auch im neuen jugendkulturellen Zentrum möglich ist. Aus Sicht von Bertold Ummenhofer (Freie Wähler) dagegen ist die Planung überflüssig, viele Gruppen hätten bereits ihre Kulturvereine und wenn nicht, könnten sie sich ja deutschen Vereinen anschließen. So gelinge Integration ohnehin am besten. Ihn stört an dem Konzept auch, dass qualifizierte Stellen notwendig werden. Oberbürgermeister Rupert Kubon betonte dagegen noch einmal das Ziel: "Wir wollen kulturelle Begegnung schaffen."