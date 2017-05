Bad Dürrheim Gewerbetreibende in Bad Dürrheims Innenstadt zeigen sich offen für Zusammenarbeit

Die IHK befragt Unternehmen aus Bad Dürrheim, um sich einen Überblick über deren Ziele und Wünsche zu verschaffen. Die Unternehmen zeigen sich bereit zur Kooperation, um die Stadt attraktiver zu machen

Die Ergebnisse der Umfrage der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg (IHK) zeichnen ein einheitliches Bild: Die Unternehmen aus dem Handel, der Gastronomie und Dienstleistung, in der Innenstadt Bad Dürrheims, wollen gemeinsam die Stadt attraktiver machen und dabei mithelfen.

Einen Grund zum Handeln lieferten die Unternehmen beim Kundenreport selbst. Die Art und Frequenz der Kundschaft habe sich in den vergangenen zwei Jahren verändert. Die Kaufkraft sei zudem im Vergleich zur Region Schwarzwald-Baar-Heuberg in Bad Dürrheim höher einzustufen. Ein Trend zeigt sich ebenso in Sachen Digitalisierung. 59 Prozent der Teilnehmer gaben an, im Verbund mit ansässigen Händlern das Internet als Verkaufsplattform nutzen zu wollen. Aus den Anregungen war zu entnehmen, dass sich die Gewerbetreibenden gemeinsame Ladenöffnungszeiten und eine gezielte Strategie zur Stadt-Vermarktung wünschen.

Der Kunde hat heute andere Anforderungen als früher

Zu Beginn der Präsentation stellte Barbara Sand, Projektleiterin Handel der IHK, die Grundprämissen der Umfrage dar. „Stationärer Handel lebt mehr und mehr von Emotion“, sagte Sand. Dadurch sei der Handel gefordert, ein attraktives Umfeld zu schaffen. Der Kunde habe heutzutage andere Anforderungen als früher, sagte Sand. „Früher lag der Fokus stark auf dem Einkaufen. Heute, in Zeiten des zunehmenden Einkaufs-Angebots im Internet, verlangen die Kunden ein emotionales Einkaufserlebnis.“ Es werde nach einem Gesamtangebot gestrebt, welches weitere Dienstleistungen und gastronomische Angebote beinhalte.

Die Frage dabei: Sind die Unternehmen auf diese Entwicklung vorbereitet? Ein wichtiger Aspekt stellt in diesem Kontext der demographische Wandel dar. Die Anzahl der Senioren und der Singlehaushalte werde sich deutlich erhöhen, so die Projektleiterin. Das habe Einfluss auf das Einkaufsverhalten. Der Fokus verschiebe sich zunehmend auf Werte wie „Regionalität, Nachhaltigkeit und Versorgungsstruktur“, sagte Sand. Die Firmen seien daher gefordert. „Vor allem aus Gesichtspunkten der Vermarktung und der Gestaltung der Ladengeschäfte“, sagte Sand. Darüber hinaus sei es wichtig, die Umgebung attraktiv darzustellen.

Eine der Kernfragen der Analyse behandelte die Zukunftspläne der Unternehmen. 13 Prozent der Firmen planen fest damit, in den kommenden zwei Jahren in ihr Geschäft zu investieren, so Sand. Das Bestreben, bauliche Veränderungen vorzunehmen, sei sehr groß. „Die Unternehmen sind darauf bedacht, ihr Profil zu schärfen und an Attraktivität zu gewinnen.“

Die Standortanalyse der IHK richtete sich an die Gewerbetreibenden der Bahnhof-, Karl-, Friedrich-, Salz-, Huber- und Adlerstraße. Insgesamt 110 Firmen nahmen daran teil.

Stadtplaner Henner Lamm informierte über die Neugestaltung der Innenstadt, die sich aber aufgrund der Mischung von öffentlichen und privaten Flächen schwierig gestalten dürfte. Eine Verbesserung des Stadtbilds und der Parksituation, sei demnach auch auf die Kooperation mit Grundstückseignern angewiesen, so Lamm.