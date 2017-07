Villingen-Schwenningen Gesundheit und Ernährung sind gefragt

Die Volkshochschule Villingen-Schwenningen legt das neue Herbstprogramm vor, 700 Veranstaltungen sind darin aufgelistet.

Villingen-Schwenningen – Bis zum Ende dieser Woche sollen es sämtliche Haushalte in Villingen-Schwenningen in ihren Briefkästen haben, das neue Programmheft der Volkshochschule (VHS). Die Bildungseinrichtung geht in ihr nächstes Herbstsemester mit einem erfrischenden Sammelsurium an Kursen. Gewohntes und Neues halten sich die Waage. Eins jedoch ist unumstößlich, nach wie vor steht die Gesundheit mit der Getränkekunde, Joga und präventiver Wirbelsäulengymnastik ganz oben in der Wunschliste der sich Fortbildenden.

Aus bis zu 700 Veranstaltungen können die Teilnehmer diesen Herbst an der Volkshochschule wählen. Nur eine kleine Auswahl der Rubriken: Sprachen, Medien, Gesellschaft, Kunst oder Beruf. Kurse zum Plaisir in Spiel und Bewegung, ernste Haltungsschulungen oder handfestes Know-how in der Finanzwirtschaft werden geboten. "Ein Trend hält sich jedoch seit geraumer Zeit, die Gesundheit mit Bewegung und Ernährung", analysiert der Leiter der Volkshochschule, Volker Müller. So sei der Männerkochkurs zum Kredenzen eines verführerischen Vier-Gänge-Menüs regelmäßig überlaufen. Zum Vergleich, knapp 100 Euro für zehn Unterrichtseinheiten muss Mann hierfür berappen. Einfachere Gemüter in der Küche können jedoch schon mit der richtigen Zubereitung eines Smoothies bei einem Mitmach-Vortrag anfangen.

Das Thema Sprachkurse ist ein gewaltiger Aspekt. Vom Chinesischen bis zum Latein reicht die Palette. "Wir haben eine Unmenge an Deutsch- und Integrationskursen zu stemmen", so Müller zu dieser Rubrik. Offenbar machen Asylbewerber hier Schritte in richtige Richtung Integration. Das Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) wird verstärkt nachgefragt.

Großes Interesse finden auch Einzeltrainings für das Berufsbild. Rhetorik oder Dauerbrenner, wie EDV-Kenntnisse, sind gut frequentiert. Fortbildungskurse für das Berufsleben im betrieblichen Controlling oder der Bilanzierung bieten nur einen kleinen Einblick in die Vielfalt der Angebote. Up to date in Sachen Technologie will auch die ältere Generation sein, zu den Angeboten gehört hier der Smartphonekurs für Senioren. Heike Gressenbuch, mitunter auch Koordinatorin für Kunst bei der Volkshochschule, bietet ebenfalls Innovationen. Neu im Repertoire ist beispielsweise eine Kunstausfahrt an die Karlsruher staatliche Kunsthalle am 20. Januar. Thema ist der Maler Paul Cézanne. Bisher an der Volkshochschule nicht gesehen ist auch ein kostenloser Kurs in Encoustic, einer jahrtausendealten Maltechnik mit Wachs.

Das Herbstprogramms ist übers Internet verfügbar, das 100 Seiten starke Programmheft liegt aber auch in öffentlichen Gebäuden, wie den Bürgerämtern in Villingen und Schwenningen, Sparkassen oder den Stadtbibliotheken aus.

Startschuss

Der erste Anmeldetag für die Kurse des Herbstsemesters an der Volkshochschule Villingen-Schwenningen ist der 8. Juli. Die Anmeldehotline unter 07720 oder 07721/823344 ist von neun bis zwölf Uhr erreichbar. In den Sommerferien steht die Hotline vormittags von 9 bis 11.30 Uhr zur Verfügung. Ansonsten sind die Anmeldezeiten gleich den Öffnungszeiten an der Volkshochschule. Anmeldungen werden entgegen genommen, solange es freie Plätze für die einzelnen Angebote gibt. (häm)