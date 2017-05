Villingen-Schwenningen Gespinstmotten überziehen Bäume

Wie bereits in den vergangenen Jahren fallen in diesen Tagen verstärkt kahl gefressene und mit Raupengespinsten überzogene Bäume auf. Es handelt sich hierbei um das beeindruckende Werk der Traubenkirschen-Gespinstmotte, teilt die Stadtverwaltung mit.

Auffällig für die Passanten ist, dass die Bäume mit einem dichten, weißen Gespinst überzogen sind. Es dient den Raupen als Schutz vor Fressfeinden. Wenn die Raupen den entblätterten Baum wegen Nahrungsmangel verlassen müssen, können auch andere Nachbargehölze, manchmal sogar Sitzbänke und Papierkörbe eingesponnen werden. Bei der Traubenkirschen-Gespinstmotte handelt es sich um einen unscheinbaren Kleinschmetterling mit einer Flügelspannweite von 15 bis 25 Milimetern. Die Motten überwintern als Eigelege an Zweigen. Mit Beginn des Austriebs im Frühjahr beginnt das „große Blattfressen“ als Raupe bis Anfang Juni. Danach verpuppen sich die Raupen am Stammfuß oder in Astgabeln. Zwischen Juli und August sind die weißen, schwarz gepunkteten Falter zu sehen, die mit der anschließenden Eiablage ihren Entwicklungszyklus beenden. Die entblätterten Bäume begrünen sich im Juni wieder. Dies konnte an den letztjährig befallenen Bäumen gut beobachtet werden. Sie sterben also nicht ab, werden aber geschwächt.Von den Raupen und Gespinsten gehe keine Gefahr für den Menschen aus, heißt es weiter. Die Raupen tragen keine Brennhaare, wie zum Beispiel die Raupen des Eichenprozessionsspinners.

Bei der geschädigten Baumart handelt es sich um die frühblühende Traubenkirsche, botanisch Prunus padus genannt. Die Baumart bevorzugt feuchte, nährstoffreiche Böden und kommt ursprünglich aus dem Auenwaldbereich. Sie wird als wertvolles Wildgehölz auch gerne an Straßenböschungen gepflanzt. Der Baum wächst oftmals mehrstämmig und hat relativ weiches Holz. Bedingt durch den frühen Blüten- und Blattaustrieb sind beim Schneefall Ende April viele Traubenkirschen unter der weißen Last zusammengebrochen und stark geschädigt worden. Die Bäume an den Wegrändern wurden durch die Technischen Dienste VS aus Verkehrssicherungsgründen stark zurückgeschnitten. Pflegemaßnahmen in den Gehölzflächen werden aus Rücksicht auf die Vogel- und Kleintierwelt erst im Winterhalbjahr durchgeführt.