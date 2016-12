VillingenSchwenningen Geschenk-Überraschung im Bahnstellwerk

Eisenbahnfreunde-Verein bereiten besondere Weihnachtsfreude

VS-Villingen (jdk) Während am späten Nachmittag des Heiligabend das volle Geläut der Johanneskirche die Gläubigen zum weihnachtlichen Krippenspiel einlädt, ziehen sich einige Mitglieder des Villinger Eisenbahn-Clubs leuchtend orange Warnwesten an, um vorschriftsmäßig auf dem vorgeschriebenen Steg über die Gleise zum Stellwerk 1 des Villinger Bahnhofes zu gelangen. Eine kleine Brücke führt über zahlreiche Drähte, die seit mehr als 80 Jahren zum Stellen der Signale und Weichen notwendig sind. Der Stellwerker öffnet die Tür und über eine knarrende Treppe gelangt die Abordnung in den langgezogenen Stellwerksraum.

Freudig überrascht wendet sich der diensthabende Stellwerker Mario Badai den acht Eisenbahnfreunden zu. Zum 35. Mal haben es sich die von der Faszination der Eisenbahn Begeisterten auf die Fahnen geschrieben, stellvertretend für alle Eisenbahner, die in der Christnacht Dienst tun müssen, eine kleine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Die Geschenktüte mit allerlei leckerem Inhalt wird vom stellvertretenden Vorsitzenden Heiko Bahls dem Diensthabenden überreicht. Der junge Familienvater zeigt sich über diese Geste des Eisenbahn-Clubs überrascht. „Das freut mich sehr, dass die Wahl heute auf das Stellwerk hier gefallen ist!“

In den vergangenen Jahren suchte sich der Vorstand der Hobby-Eisenbahner immer wieder eine andere Bahndienststelle im Raum Villingen aus. Durch tiefen Schnee stapften sie vor Jahren gar zu dem abgelegenen Schrankenwärterposten im Groppertal. Durch die Automatisierung der Schrankenanlagen gibt es im Raum Villingen diese Posten aber nicht mehr. Dafür wurde auch schon der kurze Aufenthalt eines Zuges im Bahnhof zur Geschenkübergabe an den Lokführer genutzt.

Nun wurden abwechselnd auch die beiden Stellwerke im Villinger Bahnhof besucht, die – bundesweit wohl einmalig – drei Generationen von Stellwerkstechnik beherbergen. Archaisch anmutende, mechanische Stellhebel beherrschen das Bild. Mit ihnen werden die Fahrstraßen des Bahnhofes gestellt. Dazwischen kann man ein Drucktastenstellwerk aus den 60er Jahren entdecken und ein Computermonitor weist die Zukunft der Stellwerkstechnik hin. Allein das Läuten des Zugmeldetelefons unterbricht die Stille des Heiligabends im mollig warmen Stellwerk 1.