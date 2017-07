Villingen-Schwenningen Gericht erklärt fristlose Kündigung der Heimleiterin des Heilig-Geist-Spitals für unwirksam

Gericht sieht formellen Fehler bei Rausschmiss im Heilig-Geist-Spital. Erstaunliche Wende im zweiten Prozess gegen einen Mitarbeiter. Zeugin bestätigt ordnungsgemäße Anhörung des Personalrates

Nicht gut gelaufen sind für den Villinger Spitalfonds die fristlosen Kündigungen der ehemaligen Heimleiterin des Heilig-Geist-Spitals sowie eines weiteren Mitarbeiters im vergangenen Dezember, die seinerzeit in der Öffentlichkeit großes Aufsehen erregt hat. Die beiden Mitarbeiter des traditionsreichen Pflegeheims klagten dagegen vor dem Arbeitsgericht. In der ersten Verhandlung gestern Vormittag erklärte das Gericht die Kündigung der Heimleiterin auf formellen Gründen für unwirksam. Im zweiten Fall am Nachmittag kam es noch zu keiner Urteilsverkündung. Dem Vernehmen nach will sich der Spitalfonds aber finanziell mit dem Gekündigten vergleichen.

Gekündigt wurden der Heimleiterin und dem Mitarbeiter wegen angeblicher "Unregelmäßigkeiten" bei der Beschaffung von Nahrungsergänzungsmitteln, so genannten Energy-Drinks. Der Mitarbeiter des Pflegeheims, der für die Beschaffung zuständig war, soll gleichzeitig beim Hersteller dieser Präparate eine Nebentätigkeit als Verkäufer ausgeübt haben. Spekuliert wird daher über dubiose Nebengeschäfte. Der Heimleiterin wurde vom Spitalfonds, einer Stiftung in Regie der Stadt, vorgeworfen, diese Nebentätigkeit des Mitarbeiters genehmigt sowie im vergangenen November in ihrem Urlaub Akten gesäubert und damit Beweismittel über Rezeptanforderungen und Liefermengen der Energy Drinks vernichtet zu haben. Allerdings: Sämtliche dieser Vorwürfe sind bislang unbewiesen und nach wie vor Gegenstand staatsanwaltlicher Ermittlungen.

Vor dem Arbeitsgericht wurden diese Vorwürfe indes nur am Rande erörtert. Die Kammer unter Vorsitz des Direktors am Arbeitsgericht, Georg Müller, überprüfte zunächst, ob die Kündigung formell ordnungsgemäß erfolgt ist. Im Zentrum stand die Frage, ob der Personalrat der Stadt vorschriftsgemäß angehört wurde. Aufgrund der Zeugenaussage eines Mitgliedes des Personalrates kam das Gericht zum Ergebnis, dass bei der Anhörung des Personalrates ein Formfehler passiert sei. Daraufhin erklärte das Gericht die Kündigung gegen die Heimleiterin für unwirksam. Wobei Richter Georg Müller betonte, dass die Vorgänge um die Nahrungsergänzungsmittel durchaus "ein Geschmäckle" hätten. Zugleich aber kritisierte er die Stadt, die seines Erachtens die Organisation und Kontrolle der Beschaffung dieser Präparate verbessern müsste.

Bei der zweiten Verhandlung am Nachmittag gegen den ebenfalls gekündigten Mitarbeiter, der für die Beschaffung der Präparate zuständig war, nahm das Verfahren dann eine erstaunliche Wendung. Der Spitalfonds holte nun die stellvertretende Vorsitzende des städtischen Personalrates in den Zeugenstand. Und diese bezeugte unmissverständlich, dass die Anhörung des Personalrates ordnungsgemäß erfolgt sei. Sie habe Günter Reichert persönlich informiert, das der Personalrat beschlossen habe, "dass wir uns zu dem Vorgang nicht äußern und uns raushalten". Warum im Sitzungsprotokoll nur steht, dass der Personalrat "den Kündigungen nicht zustimmt", konnte sie nicht erklären. Mit dieser Aussage wurde die Beweisaufnahme auf den Kopf gestellt. Was dies für den gefeuerten Mitarbeiter bedeutet, will das Arbeitsgericht heute mitteilen. Allerdings änderte die Zeugenaussage nichts mehr am zuvor gefällten Urteil, dass die Kündigung der Heimleiterin unwirksam ist. Hier bleibt dem Spitalfonds wohl nur die Alternative, das Urteil anzufechten oder eine kostspielige Abfindungszahlung an die Gekündigte zu leisten.