Gerhard Gebauer im Alter von 90 Jahren gestorben

Städtefusion war seine Lebensaufgabe: Altoberbürgermeister Gerhard Gebauer ist tot. Der Ehrenbürger Villingen-Schwenningens starb am Samstag, 3. Juni, im Alter von 90 Jahren.

Gerhard Gebauer ist als Architekt der gemeinsamen Stadt in die Geschichtsbücher Villingen-Schwenningens eingegangen. Er engagierte sich mehr als 50 Jahre seines langen Politikerlebens in verschiedenen Ämtern für die Entwicklung von Stadt, Landkreis und Region.Die Städtefusion Villingen-Schwenningen 1972 wurde zu seiner Lebensaufgabe. In der mit Abstand größten Gemeindereform in Baden Württemberg gelang es unter seiner Regie und seinem unermüdlichen Einsatz, zwei in sich gefestigte Städte, das badische Villingen und das württembergische Schwenningen zu einer kommunalpolitischen Einheit zusammen zu fügen. Bis 1975 kamen dann noch weitere neun Gemeinden im Umkreis zur neuen Doppelstadt dazu: Obereschach, Marbach, Pfaffenweiler, Rietheim, Tannheim, Herzogenweiler, Weilerbach, Mühlhausen und Weigheim.Es war ein steiniger Weg, auf den sich Gerhard Gebauer damals begeben hatte. Viele Vorurteile zwischen hüben und drüben des „Hölzlekönigs“, der ursprünglichen Grenze zwischen Baden und Württemberg, galt es zu überwinden. Mancher „Drahtseilakt“ war nötig, um in den politischen Gremien größtmögliche Einigkeit bei Entscheidungen herzustellen. Von einem Gemeinschaftsgefühl zwischen Villingern und Schwenningern war man Jahrzehnte lang weit entfernt, was gelegentlich heute noch zu spüren ist. Doch Gebauer gab nie auf, kämpfte unermüdlich bis ins hohe Alter um sein Lebenswerk: die gemeinsame Stadt als funktionierendes Oberzentrum.1972 wurde Gerhard Gebauer zum ersten Oberbürgermeister der neuen Doppelstadt Villingen-Schwenningen gewählt, blieb über drei Wahlperioden im Amt bis 1994. So war Gebauer 22 Jahre lang Oberbürgermeister Villingen-Schwenningens, zuvor von 1960 bis 1961 Bürgermeister und von 1962 bis 1972 Oberbürgermeister in Schwenningen.Bereits 1953 war er in die SPD eingetreten, wurde 2013 für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt. Nach seiner aktiven Zeit als Oberbürgermeister prägte er die Kommunalpolitik als SPD-Stadt- und Kreisrat und in einer Fülle von Ehrenämtern in verschiedenen Institutionen und Vereinen bis ins hohe Alter. Erst bei den Kommunalwahlen 2014 kandidierte der SPD-Mann nicht mehr.Als eines seiner größten Erfolge als Oberbürgermeister der Stadt Villingen-Schwenningen ist die Hochschulentwicklung mit heute weit über 5000 Studenten in der Stadt zu werten, derenGrundstein er im Schwenninger Stadtbezirk legte und die ohne Städtefusionsicher nicht möglich geworden wäre. Gebauer holte Bildungseinrichtungen wie Polizei-Fachhochschule, Berufsakademie und die Dependance der Furtwanger Fachhochschule in die Stadt.Auch die Ansiedlung des Mikroinstituts fiel in seine Amtszeit. Der Ausbau des Schwenninger Bürgerheims lag ihm immer besonders am Herzen, aber auch die anderen Altenhilfe-Einrichtungen und der Ausbau der Kliniken, genauso wie unter anderem das Eissportzentrum und der Neubau des Schulzentrums Deutenberg. Er etablierte auch früh Kindertagesstätten im Oberzentrum.In Villingen schuf Gebauer in seiner Amtszeit unter anderem mit dem AusundUmbau des Franziskaner zum Konzerthaus, mit dem erneuerten Theater am Ring und der Neuen Tonhalle, die Grundlagen für das reiche Kulturleben der Stadt. Ein Markstein in seinem Leben war für Gebauer der Bau der geriatrischen Reha-Klinik im Zentralbereich zwischen den beiden großen Stadtbezirken, die 1998 eröffnet und 2011 um das neurologische Rehazentrum Pro Vita erweitert wurde.Auch als Gerhard Gebauer 1994 nach fast 35 Dienstjahren im Alter von 68 Jahren als damals ältester Oberbürgermeister Deutschlands aus dem Amt verabschiedet wurde, kam für ihn ein Rückzug aus der Politik nicht in Frage. Freizeit blieb ein Fremdwort für den umtriebigen Kommunalpolitiker. Eine Fülle von Ehrenämtern prägte sein Leben. Und so kandidierte der „oberbürgermeisterliche Unruheständler“ und eingeschworene SPD-Mann Gerhard Gebauer 1999 für den Gemeinderat VS.Er ging prompt als Stimmenkönig der SPD-Fraktion aus dieser Wahl hervor. 2004 wurde er als zwischenzeitlich 77-Jähriger erneut mit hoher Stimmenzahl gewählt. Und 2009 erreichte er mit 6243 Stimmen als 82-Jähriger erneut ein respektables Ergebnis, obwohl er zu Gunsten jüngerer Kandidaten ganz hinten auf der Kandidatenliste platziert war. Erst bei den Kommunalwahlen 2014, als ihm so langsam seine Gesundheit zu schaffen machte, trat er nicht mehr als Gemeinderatskandidat wie auch nicht mehr für den Kreistag an, dem er über 50 Jahre lang angehörte.Von 1962 bis 1971 war Gebauer bereits Mitglied des Kreistags des Landkreises Rottweil, zudem Schwenningen bis zur Fusion mit Villingen gehörte. Und als mit der Städtefusion1972 auch der Schwarzwald Baar-Kreis entstand, gehörte Gerhard Gebauer zu dessen SPD-Fraktion.Bei der Ernennung zum Ehrenbürger 2007 würdigte der damalige Landrat Karl Heim den Alt-OB als den dienstältesten Kreisrat, der die Kreispolitik durch seine Weitsicht und Zielstrebigkeit „maßgeblich mitgeprägt“ habe, stets pointiert „durch die Gewieftheitund Schlitzohrigkeit des politischen Menschen Gebauer“.Mit hoher sozialer Kompetenz, die ihm immer wieder bescheinigt wurde, war Gebauer während seiner Amtszeit und danach in verschiedenen sozialen Netzwerken engagiert, erwarb sich zahlreiche Verdienste auf allen Ebenen. Gebauer engagierte sich stark in der in seiner Regie aufgebauten geriatrischen Reha-Klinik, war seiner Ehefrau Liselotte feste Stütze im Aufbau und Betrieb der „Lebenshilfe“ und der Werkstatt für Behinderte. Gerhard Gebauer verstand sich ohnehin mit seiner Ehefrau Lieselotte immer als Team in der Arbeit für alte Menschen, sozial Benachteiligte und Behinderte.Diese Team-Arbeit im Dienste der Mitmenschen verteidigte Gebauer auch vehement, als ihm 2007 die Ehrenbürgerwürde der Stadt Villingen-Schwenningen verliehen wurde. Er nahm diese nur unter der Bedingung an, wenn gleichzeitig mit ihm seine Ehefrau Lieselotte als Ehrenbürgerin ausgezeichnet würde. Er stieß dabei zwar auf einige Widerstände, doch schließlich setzte sich die Erkenntnis durch, dass das nachhaltige Wirken des Ehepaares Gebauer für die Stadt und ihre Bürger nicht auseinander dividiert werden könne. Und so wurden nach Severin Kern, Ewald Merkle und Erwin Teufel Gerhard und Liselotte Gebauer die vierten und fünften Ehrenbürger in der Historie der Doppelstadt.Der Zusammenschluss zweier Kommunen, die gegensätzlicher kaum sein konnten, ließ die Emotionen schon im Vorfeld explodieren. Der damalige Schwenninger Bürgermeister Gerhard Gebauer wurde beileibe nicht mit offenen Armen in Villingen willkommen geheißen. Die Situation war heikel: Auf der einen Seite das badische Villingen, katholisch, stolz auf seine bürgerliche Tradition, auf der anderen Seite das württembergische Schwenningen, protestantisch, als Arbeiterstadt groß geworden.In Villingen hatte die CDU die Ratsmehrheit, in Schwenningen war die SPD die stärkste Kraft. Während es auf Schwenninger Seite kaum Proteste gegen die Städte-Ehe gab, wetterte in Villingen unter anderem besonders die „Aktion Alt-Villingen“ vehement gegen den Zusammenschluss.Mit den Schwaben jenseits der badischen Grenze wollte man nichts zu tun haben. Doch Gerhard Gebauer kämpfte mit Unterstützung des damaligen Villinger Oberbürgermeisters Severin Kern mit Macht um sein anvisiertes Ziel.Die Wogen schlugen hoch, der Gegenwind blies heftig. Doch letztlich vergebens. Denn Bürgeranhörungen brachten dann eine breite Zustimmung. 77 Prozent in Schwenningen, 64 Prozent der Bürger in Villingen votierten schließlich für die Fusion. Damit war der Weg frei für die grenzüberschreitende badisch-württembergische Städte-Ehe, die Doppelstadt Villingen-Schwenningen, die für Gerhard Gebauer zur Lebensaufgabe wurde und sich nach schwieriger Anfangsphase unter seiner Regie zum anerkannten Zentralort der Region entwickelte. Nach Gebauers erster Amtsperiode zog 1980 sein Gegenkandidat, der damalige CDU-Fraktionsvorsitzende Hannsheinrich Walz, den kürzeren. 1987 erzwang Manfred Matusza zwar einen zweiten Wahlgang, unterlag jedoch und wurde erst Ende 1994 Gebauers Nachfolger. (ms)