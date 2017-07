Villingen-Schwenningen Gerät aus Villingen weckt Hoffnung: Filter-Musik gegen Ohrenpfeifen

Kleines Unternehmen will sich mit neuer Entwicklung weiteres Standbein aufbauen: Markt für Tinnitus-Kranke im Visier

Merz Electronic GmbH ist ein kleiner Mittelständler und residiert im Villinger Technologiepark: 20 Mitarbeiter zählt er, seit knapp 20 Jahren produziert er vor allem Eingabesysteme im Bereich Industrie-PCs oder auch für die Medizintechnik. Marktführer gehören zu den Kunden, doch nun setzt Firmen-Chef Volker Merz auf eine Neu-Entwicklung: Das kleine, etwa handgroße Gerät soll Tinnitus-Kranken helfen. Wer darunter leidet, bei dem rauscht es in den Ohren manchmal nur leicht, oft klagen Betroffene aber auch unter einem unerträglichen Pfeifen, das sie an den Rand ihrer Lebenskraft bringt. Für sie könnte die Merz-Entwicklung „Tinniwell“ der Schlüssel zur Besserung sein.

Im wahrsten Sinne hellhörig wurde Volker Merz (58), als ihn ein leidgeprüfter Bekannter auf die Krankheit ansprach: „Kannst Du nicht einmal etwas entwickeln, was die Symptome lindert“, fragte er den Techniker und Merz versuchte es: 2014 recherchierte er erstmals, bis 2015 entwickelte er und 2016 konnte produziert werden. 500 Geräte mit einer patentierten Technologie sind inzwischen über ein Schweizer Unternehmer und seine Tochtergesellschaft in Bayern verkauft, nun soll auch von Villingen aus vertrieben werden. Dafür wird künftig Loredana Caligiuri zuständig sein.

„Elf Millionen Menschen sind alleine in Deutschland von Tinnitus betroffen“, berichtet der 58-Jährige, „eine gewaltige Zahl“. Das Pfeifgeräusch entstehe durch eine Überaktivität der Hörrinde. Mit einem ANC-Kopfhörer-Paar wird nun die persönliche Frequenz für jedes Ohr festgestellt. Später wechselt der Betroffene zu einem Ohrhörer, auf dem er speziell gefilterte, beruhigende Musik hört und der sich zusätzlich zur Entspannung erwärmt. Eines der Geheimnisse des Gerätes besteht zusätzlich darin, dass „die persönliche Tinnitus-Frequenz ausgeblendet wird“. Damit soll die laterale Hemmung genutzt werden, Neurobiologen verstehen darunter eine Verschaltung, durch die eine aktive Nervenzelle eine benachbarte bremst, mit der Zeit könnte das Geräusch so endgültig verschwinden. Die Theorie dahinter hätten Wissenschaftler der Universität Münster und des Fraunhofer-Instituts „unter Laborbedingungen“ entwickelt. Die praktische Umsetzung erfolgte nun in Villingen.

Ein noch nicht vollständig beendeter Probanden-Test eines Dürener Mediziners ergab bisher, dass die durchschnittliche Verbesserung der Symptome nach einigen Behandlungswochen bei rund 53 Prozent liegt, berichtet Merz. Die Kosten für „Tinniwell“ lägen im Bereich eines „höherwertigen Hörgeräts“, diese Investition in die Gesundheit übernehmen derzeit die Krankenkassen nicht, entsprechende Verhandlungen laufen aber bereits. Natürlich ersetze die Nutzung nicht den Gang zum Facharzt. Nähere Information: www.merz-electronic.de/Healthcare-Produkte oder unter Telefon: 07721/88789-12