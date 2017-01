Villingen-Schwenningen Genesungswünsche für den Opa wurden erhört

Das Rätsel um die Gute-Besserung-Botschaft im Schnee vor dem Schwarzwald-Baar-Klinikum ist gelöst. Henri Glaenz (13) aus Tübingen hat den Schriftzug "Gute Besserung Opa" in den Schnee gemalt. Sein Opa Wolfram Glaenz ist mittlerweile aus Krankenhaus entlassen worden. Mit Video!

Schwarzwald-Baar – Es ist die wohl rührendste und schönste Geschichte im noch jungen Jahr 2017. Das Bild der Genesungsbotschaft an seinen Opa berührte in den vergangenen Tagen viele SÜDKURIER-Leser und zehntausende Internetnutzer. Ein bis dahin unbekannter Künstler hatte auf einer Wiese vor dem Schwarzwald-Baar-Klinikum mit riesigen Buchstaben "Gute Besserung Opa" in den Schnee geschrieben ( wir berichteten ).Nachdem der SÜDKURIER das Foto Mitte der Woche veröffentlicht hatte, verbreitete sich die Nachricht in Windeseile im Internet und erreichte im sozialen Netzwerk Facebook fast 100.000 Menschen.

Die Reaktionen darauf waren einstimmig und durchweg positiv. "Voll süß", "Genial" und "Endlich mal was Schönes" kommentierten die Leser. Weit über 1000 Nutzer bekundeten allein auf unserer Facebook-Seite ihr Gefallen mit einem Klick auf die entsprechende Schaltfläche, oder sie teilten den Beitrag mit ihren Freunden.

Doch eine Frage blieb offen. Wer hatte die überdimensionalen Buchstaben in den Schnee getrampelt? Und welcher Opa kann sich glücklich schätzen, so liebe Enkelkinder zu haben? Auch das Schwarzwald-Baar-Klinikum selbst hatte sich auf die Suche gemacht, um das Rätsel dieser "schönen Geschichte" zu lösen, wie es Kliniksprecherin Sandra Adams formuliert, jedoch ohne Erfolg.

Erst ein SÜDKURIER-Aufruf brachte den entscheidenden Hinweis. Helga Glaenz aus Seitingen-Oberflacht – eine treue Leserin des SÜDKURIER-Onlineangebots – meldete per Email und verriet, dass der gesuchte Opa ihr Mann Wolfram sei. Ihr 13-jähriger Enkel Henri aus Tübingen hätte die Botschaft in den Schnee gespurt.

Auf Nachfrage dieser Zeitung erzählten die beiden Protagonisten, wie es zu der rührenden Grußbotschaft kam. "Meine Schwester und ich wollten Opa nach unserem Besuch noch einen Schneemann vor seinem Fenster bauen", so der 13-Jährige.



Da dies mit Pulverschnee aber nicht möglich war, habe er einfach "Gute Besserung Opa" in den Schnee geschrieben. Nicht zu vergessen: Auch seine kleine Schwester Liv (5) hat sich mit ihrem Vornamen für ihren geliebten Großvater auf der Schneewiese verewigt, etwas kleiner und unauffälliger, jedoch mit gleich viel Herz.

Obwohl die Kinder ihren Opa noch am Abend mit dem Handy über den Schriftzug informierten, konnte Wolfram Glaenz erst am nächsten Morgen seine Neugier stillen, als die aufgehende Sonne für ausreichend Kontrast sorgte. "Ich wusste noch nicht, was sie geschrieben haben. Als ich es dann gesehen habe, da habe ich mich natürlich gefreut", erzählt der Opa stolz im Krankenbett. "Ich hätte jedoch niemals gedacht, dass das so große Wellen schlägt", schmunzelt Glaenz.

Bereits seit Weihnachten lag der 78-Jährige aus dem Kreis Tuttlingen im Klinikum. Seine Enkel aus Tübingen waren seither dreimal zu Besuch. Jeder einzelne Besuch hat dem Großvater Kraft gegeben, das spürt man. Das letzte Zusammentreffen samt den lieben Genesungswünschen aber offenbar ganz besonders, denn: Am Freitag wurde Wolfram Glaenz aus dem Krankenhaus entlassen.