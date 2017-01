Villingen-Schwenningen Generalprobe für Tor-Spektakel beim Zähringer Narrentreffen

Das Theater im Riettor ist ein Höhepunkt am Samstag. Die Aufbauarbeiten dauern einen ganzen Tag.

Das wird ein Riesenspektakel. Wenn am Samstagabend das Zähringer-Treffen am, oder genauer unter dem Torbogen des Riettores eröffnet wird, werden Tausende Zuschauer ihre Hälse in die Höhe recken. Dort wird neben der großen Eröffnungsfeier auch ein Theaterspektakulum zu erleben sein. Gestern Vormittag wurde die speziell angefertigte Bühne passgenau in die Durchfahrt montiert. Am Abend war Probe.

Geschäftiges und emsiges Treiben herrscht auf und vor der Bühne. Scheinwerfer werden gerückt und Kabel verlegt. Auf der eigens für diesen Anlass gezimmerten Bühne machen sich die Darsteller bereit. Alle sind in dicke Winterjacken gehüllt, denn die Temperaturen liegen bei minus sechs Grad. Allen voran Gunther Schwarz, der das Theaterstück über die Villinger Stadtgeschichte und die Villinger Fastnacht geschrieben hat. Die Probe lockte am Abend auch erste Zaungäste vor das Riettor. Diese konnten jedoch nur erahnen, was sich in vier Metern Höhe abspielen wird. Ein riesiger roter Stuhl und ein ebenso riesiges Rednerpult, das die Darsteller aussehen lässt wie Däumlinge, nehmen einen Großteil der Bühne ein. Mit den überdimensionalen Requisiten soll auch sichergestellt werden, dass die Zuschauer auch weit hinten noch genügend zu sehen bekommen. Für gute Sicht sorgt zudem eine große Leinwand, auf der neben dem Geschehen auf der Bühne auch verschiedene Einspielfilme zu sehen sein werden. Die Firma für Licht- und Tontechnik hat zudem große Lautsprecherboxen aufgestellt, damit die Bühnenshow akustisch auch weiter hinten verständlich ist.

Wie genau die Idee entstand, die Bühne direkt unter den Torbogen zu bauen, weiß Henry Greif, der zusammen mit Anselm Säger, Klaus Richter, Tom Singer und Andreas Meßmer und vielen weiteren Akteuren an dem Projekt mitwirkt, nicht mehr. „Als wir überlegt haben, wo wir die Bühne aufstellen sollen, kam einer auf die Idee, sie direkt unter den Torbogen zu bauen.“ Jetzt, wo die Bühne, die von Villinger Handwerkern gezimmert wurde, steht, ist Greif fasziniert. „Einfach genial.“ Einzig bedauerlich findet er, wo die Bühne nach diesem vermutlich einmaligen Nutzen gelagert werden könnte. „Vielleicht im Magdalenenberg. Da hält sich das Holz ja.“

Was genau die Zuschauer am Samstagabend erwartet, ist noch ein Geheimnis. Aber wer Gunther Schwarz kennt, weiß, dass er aus der urkundlichen Ersterwähnung im Jahr 817 und der Historie der Villinger Fastnacht ein lebendiges und amüsantes Spektakulum auf die Bühne bringen wird.

