VS-Villingen/Königsfeld Genehmigung erteilt: Klosterringschule darf Ganztagsschule werden

Das Land hat dem Umbau der Klosterringschule in eine Ganztagsschule zugestimmt. Damit hat auch das Warten der Eltern der Hortkinder der Kita Johanna-Schwer ein Ende.

Zum kommenden Schuljahr 2017/2018 sollen an der Klosterringschule in VS-Villingen und an der Grundschule Königsfeld Ganztagesschulen eingerichtet werden, das teilt Karl Rombach MdL (CDU), Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis VS am Mittwoch mit.

Damit hat auch das Warten der Eltern der Hortkinder der Kita Johanna-Schwer ein Ende. Sie hatten bis zuletzt gehofft, dass der Hort erhalten bleibt. Mit der Genehmigung der Ganztagsschule am Klosterring wird der Hort nun wie geplant zum kommenden Schuljahr geschlossen.

„An beiden Schulen bestehen bereits Betreuungsangebote, die jetzt weiter ausgebaut werden können“, erklärt Rombach. Derzeit arbeite die CDU-Landtagsfraktion an einer Weiterentwicklung des Ganztagskonzepts. Auf einem Ganztagsgipfel am 15. Mai mit rund 500 Teilnehmern in Kornwestheim soll darüber öffentlich diskutiert werden.

„Neben einem flexiblen und familienfreundlichen Angebot muss zugleich der Verwaltungsaufwand vereinfacht werden. Ein gutes Ganztagsangebot besteht aus der Verbindung von qualitativer Förderung und Betreuung der Kinder“, so Rombach.