Villingen-Schwenningen Gemeinderat treibt Entwicklung das Mangin-Areals in Villingen voran

Gemeinderat treibt Entwicklung das Mangin-Areals in Villingen voran

Aufstellung eines Bebauungsplans für das 7,6 Hektar große ehemalige Kasernengelände am Mittwoch beschlossen. Stadt will das Areal noch dieses Jahr kaufen

Mit breiter Mehrheit hat der Gemeinderat am Mittwochabend die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Kasernengelände Mangin beschlossen. "Wir gehen jetzt in die Aufstellung des Bebauungsplanes, weil wir dieses Jahr das Grundstück vom Bund kaufen und nächstes Jahr mit den Baumaßnahmen beginnen wollen", erklärte dazu Baubürgermeister Detlev Bührer.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans geht die Planung der künftigen Nutzung des 7,6 Hektar großen Areals in die entscheidende Phase. Der Bebauungsplan verfolgt mehrere Ziele: Zum einen sollen die beiden vorhandenen Kompanie-Mannschaftsgebäude, die das ehemalige Kasernengelände prägen, erhalten und neu genutzt werden. Hier soll ein neues Verwaltungszentrum der Stadt entstehen. Des Weiteren definiert der Bebauungsplan die verschiedenen Baufelder und Raumkanten, die Grünstruktur, er fixiert die Beibehaltung der Quartierstruktur mit vier Arealen, bestimmt die Gebäudehöhen, definiert die Verkehrsreduzierung, die Lage der Parkmöglichkeiten sowie die Verkehrserschließung.

Die Stadtverwaltung möchte eine frühzeitige Offenlage des Bebauungsplanes, um zu erfahren, was zu berücksichtigen ist und was nicht. Öffentlichkeit, Anlieger und Behörden können im Zuge des Bebauungsplanverfahrens ihre Anregungen und Bedenken geltend machen, die dann in die weiteren Planungen einfließen.

Auf dem Mangin-Gelände sind große Flächen für Wohnbebauung ausgewiesen, explizit ist sogar ein Areal gekennzeichnet, auf dem nur Wohngebäude zulässig sind, in denen 75 Prozent der Wohnungen mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung bezuschusst werden können. Die zum Teil denkmalgeschützten Gebäude entlang der Kirnacher Straße sind als Flächen für den Gemeinbedarf ausgewiesen, hier könnte Verwaltung angesiedelt werden und Gebäude für kulturelle und soziale Zwecke.

Mitentscheidend für den Kaufpreis des Grundstücks, das sich im Besitz des Bundes befindet, sind die Altlasten. Hier gibt es verschiedene Gutachten. Bisher festgestellt wurden insgesamt 47 altlastenverdächtige 'Flächen mit einer Gesamtfläche von 14,4 Hektar. Die Altlastensanierung soll dann in den Verhandlungen mit dem Bund mit dem Kaufpreis des Grundstücks verrechnet werden. Das Ergebnis der Verhandlungen steht noch aus. Vorsorglich hat der Gemeinderat in diesem Jahr 4,1 Millionen Euro für die Sanierung des Kasernengeländes Mangin in den Haushalt eingestellt. Vom Land erwartet die Stadt wiederum einen Sanierungs-Zuschuss von 2,16 Millionen Euro.

In dem neuen Quartier werden dezentrale Parkdecks und Tiefgaragen bevorzugt, die den Wohnungen zugeordnet sind, aber auch den Besuchern zur Verfügung stehen. Zur Richthofenstraße hin soll ein zweigeschossiges Parkhaus entstehen. Die Erschließung erfolgt direkt über die Richthofenstraße und die Pontarlierstraße.

Stadträtin Gudrun Furtwängler (CDU) sprach sich dafür aus, dass nicht nur die Baugenossenschaften und die städtische Wohnbaugesellschaft, sondern auch Bauträgerfirmen bei der Wohnbebauung zum Zuge kommen sollen. Erich Bißwurm (Freie Wähler) sagte: "Wir sind dafür, dass wir jetzt Gas geben und stimmen zu." Ähnlich Joachim von Mirbach (Grüne): "Wir sind froh, dass das Projekt auf den Weg gebracht wurde und hoffen, dass die Verhandlungen mit dem Bund bald zum Abschluss kommen." Bernd Schenkel (SPD) sprach von einem "Vorzeigeprojekt" der Stadt. Deshalb gelte es jetzt, das Optimale aus dem Gelände herauszuholen. Er unterbreitete daher mehrere Verbesserungsvorschläge zur bisherigen Planung (der SÜDKURIER berichtete bereits ausführlich).

Henning Keune, der Leiter das Amtes für Stadtentwicklung, erklärte dazu, dass die Qualitätsdiskussion im Zuge der weiteren Bürgerbeteiligung fortgesetzt werde. Das, was bisher zu Papier gebracht wurde, werde sich gewiss noch deutlich verändern. Die von der SPD angeregten Vorschläge sollen in die weitere Planung mit einfließen.