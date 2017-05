Villingen-Schwenningen Gemeinderat diskutiert über den Lärmschutz an der B 33 bei Villingen

Tempo 70 bringt offenbar nichts. Mehr Tempokontrollen für Lastwagen und Lärmschutzwände vorgeschlagen. SPD und Freie Wähler wollen am Ball bleiben

Über den Lärmschutz für die Anlieger an der Bundesstraße 33 in Villingen diskutierten gestern die Fraktionen des Gemeinderates ausführlich. Beschlüsse gab es keine, allerdings die Erkenntnis, dass nur Geschwindigkeitskontrollen und Lärmschutzwände tatsächlich was bringen würden, nicht aber ein Tempolimit von 70 Stundenkilometern. Politisch fand sich dabei eine seltene Koalition zusammen: Freie Wähler und SPD wollen bei dem Thema weiter am Ball bleiben. CDU und auch die Grünen hielten sich zurück.

Ralf Glück, der Leiter des Bürgeramtes, verdeutlichte eingangs, dass die Doppelstadt keine Chance habe, auf der B 33 bei Villingen ein Tempolimit 70 durchzusetzen wie in der Nachbargemeinde Mönchweiler. Denn dort, so hat Glück recherchiert, wurde Tempo 70 nicht aufgrund des Lärmschutzes angeordnet, sondern aus Sicherheitsgründen, weil Fußgänger die Fahrbahn querten. Diese verkehrsrechtliche Anordnung, die der Landkreis vor Jahren erlassen hat, erfolgte auch vor dem Hintergrund, dass in Mönchweiler an der B 33 jahrelang Ortschilder standen und die Autofahrer damals Tempo 50 fahren mussten. Heruntergebremst wurden sie vor den Ortsschildern mit den Tempo-70-Schildern. Der Trick, die B 33 in Mönchweiler als Ortsdurchfahrt zu deklarieren, wurde von den Behörden aber vor einigen Jahren aufgehoben. Als die Ortschilder an der Bundesstraße entfernt wurden, blieb das Tempolimit 70 aus "Sicherheitsgründen" bestehen, führte Ralf Glück aus. Sein Fazit: "Mönchweiler ist mit unserer Situation nicht vergleichbar."

SPD-Fraktionschef Edgar Schurr beharrte indes darauf, dass die Stadt aktiv werden müsse, um auf der B 33 in Villingen Tempo 70 durchzusetzen. Dies bedeute weniger Lärm und weniger Abgase. Notwendig sei eine Langzeitmessung des Verkehrslärms, um einen Mittelwert festzustellen, anhand dessen man weitere Forderungen verknüpfen könne. "Es geht um eine Qualitätsverbesserung für unsere Bürger", postulierte Schurr. Oberbürgermeister Kubon betonte indes, dass die zuständigen Behörden eine lokale Lärmmessung nicht akzeptierten. Die Lärmemission werde aus rechtlichen Gründen nach einer bundesweit einheitlichen Berechnungsgrundlage ermittelt, da ansonsten eine Vergleichbarkeit der Daten nicht möglich sei. Er sehe "keinerlei Chancen" für den Antrag der SPD.

Rudolf Nenno (Freie Wähler) stimmte dem Oberbürgermeister völlig zu. Die "Lärmliga Villingen-Schwenningen", an der Nenno selbst maßgeblich mitwirkt, habe durchgesetzt, dass vor wenigen Jahren die Geschwindigkeit auf einem Teilstück der B 33 bei Villingen von 100 auf 80 Kilometer gesenkt worden sei. Allerdings seien auch hier "Sicherheitsgründe" ausschlaggebend gewesen, berichtete Nenno. Für den weiteren Lärmschutz der Anlieger sei mit einer Reduzierung auf 70 Stundenkilometer "nichts gewonnen". Lärmmessungen könnten allerdings sinnvoll sein um festzustellen, ob die Berechnungsgrundlagen, mit denen der Bund operiere, überhaupt zutreffend seien. Außerdem müsste das Lärmproblem "an der Wurzel gepackt" werden. Nenno schlug zum einen Geschwindigkeitsmessungen speziell im Hinblick auf Lastwagen vor. Die dürften auf Bundesstraßen nur Tempo 60 fahren, seien aber meist mit 80 unterwegs. Gerade die Lkws seien die Hauptlärmquelle. Diese müsste man mit Kontrollen zwingen, die maximal vorgeschriebene Geschwindigkeit einzuhalten. Weiterer Vorschlag von Nenno: Der Bau von Lärmschutzwänden für die besonders stark betroffenen Anlieger.

"Wer ist denn zuständig für den Bau von Lärmschutzwällen", wollte Cornelia Kunkis-Becker (Grüne) wissen. "Wenn eine Bundesstraße neu gebaut wird, der Bund. Ansonsten der, der zahlt", erwiderte OB Rupert Kubon. Was nichts anderes bedeuten würde, dass die Stadt die Kosten übernehmen müsste, wenn sie für die Anlieger etwas tun wollte. Kubon forderte Bürgeramtsleiter Ralf Glück auf, sich mit der Landespolizei ins Benehmen zu setzen, damit auf der B 33 öfter eine Geschwindigkeitskontrolle stattfinde. Glück sagte, es sei "grundsätzlich möglich", an der Bundesstraße öfter zu kontrollieren. Edgar Schurr konstatierte am Ende, die Vorschläge von Rudolf Nenno seien "vernünftig". Die SPD werde sich mit den Freien Wählern "kurzschließen", um bei diesem Thema voranzukommen.

Werte unterschritten

Aus der Lärmkartierung des zum Regierungspräsidium gehörenden Straßenbauamtes geht hervor, dass auf dem gesamten Streckenabschnitt der Bundessstraße 33 im Stadtbereich Villingen nach Mitteilung der Stadt "bei keinem der Wohnhäuser die sogenannten Orientierungswerte von 70 Dezibel tags und 60 Dezebel nachts erreicht werden". Die Werte wurden nicht gemessen, sondern errechnet.