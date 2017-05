Villingen Gemeinderat VS entscheidet über Stadtbibliothek

Verlagerung in neues Forum Schwenningen im Gespräch

Villingen-Schwenningen – Die Stadtbibliothek ist zentrales Thema in der nächsten Sitzung des Gemeinderates. Dazu treffen sich die Mitglieder am Mittwoch, 24. Mai, um 16 Uhr im Villinger Münsterzentrum (Kanzleigasse 30). An erster Stelle der Tagesordnung steht die mögliche Verlagerung der Stadtbibliothek Schwenningen in das neu geplante Forum Schwenningen. Die Stadtbibliothek stößt mit ihren vielfältigen Herausforderungen am jetzigen Standort am Muslenplatz an ihre Grenzen. Obwohl die Lage grundsätzlich optimal ist, verschließe sich die Bibliothek Schwenningen einer wirklichen Zugänglichkeit. HBB bietet der Stadt VS neue Bibliotheksräume im 'Forum Schwenningen' zum Festpreis von 5,5 Millionen Euro an. Über den Verkauf der jetzigen Stadtbibliothek an HBB sowie den An- beziehungsweise Verkauf verschiedener Grundstücke zur Realisierung des 'Forum Schwenningen' wird morgen im Rat entschieden.

Über die überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Miete von Containeranlagen zur Auslagerung des Schulbetriebes des Gymnasiums am Deutenberg werden die Ratsmitglieder ebenfalls beraten. Ferner werden die Rohbauarbeiten für die Sanierung des Gymnasiums am Deutenberg vergeben. Der Jahresabschluss der Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH steht neben dem Bebauungsplan Salzgrube TB1 ebenfalls auf der Tagesordnung.

Nach den Erfahrungen mit der ersten Jugendgemeinderatswahl 2016 und aus der Arbeit in der ersten Amtszeit ergibt sich Anpassungsbedarf hinsichtlich der Satzung. Daher hat der Jugendgemeinderat die bestehende Satzung überarbeitet und legt diese nun dem Gemeinderat zur Abstimmung vor. Die Fragestunde für die Bürger ist für etwa 18 Uhr vorgesehen. Ausführliche Sitzungsunterlagen im Internet unter:ris.villingen-schwenningen.de.