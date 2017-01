Villingen-Schwenningen Gelungener musikalischer Auftakt ins Jubiläumsjahr

Sinfonieorchester spielt opulent und schwungvoll beim großen und stimmungsvollen Neujahrskonzert. Auch die zum Stadtjubiläum komponierte Festfanfare erklingt.

„Tanz ins Neue Jahr“ war das Programm des Neujahrskonzertes des Sinfonieorchesters Villingen-Schwenningen im Franziskaner Konzerthaus betitelt. Schwenningen, Tannheim und Villingen können über das ganze Jahr hinweg nun die urkundliche Ersterwähnung vor 1200 Jahren feiern. Den konzertanten Auftakt in dieses Jubiläumsjahr gestaltete Jörg Iwer als Dirigent opulent, schwungvoll und mit gleich 15 Kompositionen bewusst auch umfangreich und vielfältig.

Zum Auftakt war die von Iwer eigens zum Stadtjubiläum komponierte Festfanfare zu hören – selbstredend mit den sprichwörtlich kraftvollen Pauken und festlich glänzenden Trompeten. Da klangen die sich anschließenden kurzen Begrüßungsworte von OB Rupert Kubon um einiges nüchterner, aber persönlicher, als er den verstorbenen Computerindustriellen Steve Jobs mit der Aufforderung zitierte, man solle bei der Gestaltung seiner begrenzten Lebenszeit seinem Herzen und seiner Intuition folgen.

Auch wenn sich unüberhörbar die eingängige Tanzmusik von Johann Strauss wie ein roter Faden durch das Programm zog, so blieb doch erheblich viel Platz für anderes: zum Beispiel für einen musikgeschichtlichen Ausflug zu Johann Hermann Schein ins frühe 17. Jahrhundert; für Opernmusik des 19. und 20. Jahrhunderts aus der Feder von Gioacchino Rossini, Amilcare Ponchielli, Giacomo Puccini und Emil Nikolaus Reznicek; für Unterhaltungsmusik des 20. Jahrhunderts des US-Amerikaners Charles Ives und nicht zuletzt für die 20-minütige sinfonische Dichtung „Zwischen Bergen und Meer“, die ebenfalls von Jörg Iwer stammt.

Das Sinfonieorchester präsentiert sich sowohl in technischer als auch interpretatorischer Hinsicht in Hochform und mit erstaunlicher professioneller Kondition – vier Proben mit je sechsstündiger Dauer haben genügt, das Programm aufführungsreif zu gestalten. Was dabei herausgekommen ist, verursacht schon vor der Pause viel Vergnügen beim Zuhören. Zwei barocke Tänze von Schein erklingen locker und leicht, Rezniceks Ouvertüre zur Oper „Donna Diana“ lebt klanglich von ihrer strammen Rhythmik, von zackig scharfen Flöten und effektvoll ausgespielten Modulationen, und Iwers zuweilen episch ausgreifende Landschaftsmusik ist mit ihren lieblichen Soli für Cello, Oboe, Violine und Harfe und ihren auch sonst abwechslungsreichen Klangfarben gut für eine wohlige Stimmungslage.

Als der eigentlich als Geiger mitwirkende Ludovit Sandrik unvermutet aufsteht und sich an ein Instrument setzt, das wie ein Kästchen mit seitlich senkrechter Antenne und einem waagrecht abstehenden Metallbogen auf der anderen Seite aussieht, ist die Überraschung groß: Es ist eine Puccini-Arie mit Orchesterbegleitung zu hören. Die Klangerzeugung dieses Instruments, eines Theremins, kommt berührungsfrei durch die Beeinflussung elektromagnetisch erzeugter Felder durch bloße Handbewegungen zustande. In den 1920er-Jahren hat man da wegen des wunderlichen Anblicks übrigens von Geistermusik gesprochen.

Die zahlreichen Polkas, Quadrillen und vor allem Walzer aus Wiener Zusammenhängen bekommen durch das Sinfonieorchester und den sehr präsenten Jörg Iwer, was sie brauchen: Kontur ohne Härte, Lockerheit, Geschmeidigkeit und Schwung, aber auch Transparenz und Heiterkeit. Zuletzt gibt es noch drei Zugaben für den begeisterten Beifall der 900 Konzertbesucher.

Konzert am 8. Januar

Wer nicht bei dem Neujahrskonzert dabei war, hat die Chance, am Sonntag, 8. Januar, um 19 Uhr im Franziskaner Konzerthaus die Wiederholung zu erleben. Karten gibt es im Ticketshop im Franziskaner-Kulturzentrum für 30, 26 und 22 Euro. Da der Neujahrsempfang von Oberbürgermeister Kubon um 17 Uhr im Theater am Ring stattfindet, hat das Sinfonieorchester das Neujahrskonzert auf 19 Uhr terminiert. Dirigent Jörg Iwer hat das Konzert unter das Motto "Tanz ins Neue Jahr" gestellt.