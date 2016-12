Gekonnter Kampf der Geschlechter

"Die Bürgermeisterwahl" sorgt in Obereschach für Heiterkeit. Das Stück wird noch zweimal gespielt

VS-Obereschach (nj) Einen Heidenspaß hatten die Besucher beim ersten Theaterabend des Männergesangvereins Frohsinn in der voll besetzten Festhalle, nachdem der Chor unter der Leitung von Lukas Schmid die Gäste auf den geselligen Abend eingestimmt hatte.

Bereits im ersten Akt zeigte sich, dass der Regisseur Roland Welker mit dem dreiaktigen Lustspiel „Die Bürgermeisterwahl“ einen guten Griff getan hatte. Dabei ging es während des Wahlkampfes bereits rund, weil Otto Moshammer junior, gespielt von Alexander Perkuhn, der bereits Bürgermeister in seinem Heimatort ist, dies auch bleiben möchte. So wird er auch von Opa Otto Moshammer senior, gespielt von Regisseur Roland Welker, tatkräftig unterstützt. In diesem Wahlkampf bleiben längere Besuche im Gasthaus Bären nicht aus und zu später Stunde auch noch ein Abstecher ins Amüsierlokal Zur scharfen Maus, wo der Bürgermeister versucht, mit der Bardame Lollo, gespielt von Melina Dotter, anzubandeln.

Doch bald kommen Frida alias Vera Zimmermann, die Ehefrau von Opa Moshammer, und Emma, die bessere Hälfte von Otto Moshammer junior alias Kerstin Vitt, ihren Ehemännern auf die Spur und erteilen diesen Ausgehverbot. Dies fällt aber auch der Bardame Lollo auf, sodass diese im Haus der Moshammers auftaucht, um die Herren in die Bar abzuholen.

Völlig durcheinander gerät der heimische Wahlkampf dann, als immer wieder der Ortspolizist Kurt, gespielt von Stefan Kulstrunk, im Hause Moshammer auftaucht, um unbezahlte Rechnungen aus der Scharfen Maus zu präsentieren, die Apothekerin Laura, gespielt von Andrea Stoll, lauthals verkündet, dass sie bei der Bürgermeisterwahl gegen Otto Moshammer antreten werde und auch noch Klara, die Schwester von Emma Moshammer alias Michaela Müller mit ihrem Sohn Erich, der eine gleichgeschlechtliche Beziehung unterhält, gespielt von Jonas Leiber, in die Gesellschaft platzt. An den Sticheleien der Familie Moshammer hätte der Gleichstellungsbeauftragte seine größte Freude gehabt. Darüber hinaus produzieren Otto Moshammers Sohn Peter, gespielt von Sebastian Vitt, und seine Freundin Gabi, die Tochter der Apothekerin Laura, gespielt von Judith Glatz, die plötzlich mit Nachwuchs daherkommen, weitere Verwicklungen.

So entwickelte sich das Theaterstück zu einer äußerst amüsanten Unterhaltung, gespickt mit viel hintergründigem Humor und dem ständigen Kampf der Frauen gegen die Männer. Dafür gab es reichlich Beifall nicht nur am Schluss, sondern auch auf offener Szene.

Info

"Die Bürgermeisterwahl“ wird am Freitag, 30. Dezember, und am Donnerstag, 5. Januar, jeweils um 19.30 Uhr noch einmal aufgeführt. Platzreservierungen bei Klemens Leiber, Telefon (07721) 7 48 77, oder per E-Mail: klemens.leiber@web.de.

