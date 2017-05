Villingen-Schwenningen Gefährliches Parken beim Villinger Kneippbad

Jeden Sommer das gleiche Schauspiel: Bei schönem Wetter strömen die Badefreunde in Scharen ins Kneippbad. Dort bricht dann, vor allem an Wochenenden, das Parkchaos aus. Auch am vergangenen Wochenende reichten die Parkplätze beim Schwimmbad nicht aus.

Autofahrer stellen ihre Wagen verbotswidrig in die Wiese oder gleich auf den Grünstreifen neben der viel befahrenen Landesstraße nach Unterkirnach. Dass kann gefährlich sein, warnt Thomas Barth, der Leiter des Polizeireviers in Villingen.

Die Rechtslage ist eindeutig. An der Landesstraße 173 zwischen Villingen und Unterkirnach ist in Höhe der Abfahrt zum Kneippbad eine durchgezogene Mittellinie angebracht. "Außerorts darf man bei einer durchgezogenen Mittellinie nicht am Straßenrand parken", skizziert der Revierleiter die Rechtslage. Autofahrer sollten stattdessen, so die Empfehlung des Beamten, ihre Fahrzeuge beim nahegelegenen IHK-Parkplatz an der Ecke von Peterzeller Straße zur Kirnacher Straße abstellen und einen kleinen Fußweg in Kauf nehmen.

Der Revierleiter lässt keinen Zweifel daran, dass das Parken an der Landesstraße gefährlich ist. Vor allem, wenn die Badegäste, oft Familien mit Kindern, am Abend zurück zum Auto laufen und dort ins Fahrzeug einsteigen. Dann kann es zu kritischen Begegnungen zwischen Fußgängern und den vorbeirauschenden Fahrzeugen kommen. "Wir haben dort schon Verwarnungen verhängt", berichtet Thomas Barth, "dieses Jahr aber noch nicht."

Am Wochenende wurde von Bürgern beobachtet, wie ein Polizeifahrzeug an der gefährlichen Stelle vorbeifuhr, ohne die Parkverstöße zu ahnden. Drückt die Polizei am Freibad beide Augen zu? Barth weist dies zurück und betont, dass die Beamten am Wochenende, wenn das Personal begrenzt ist, vorrangig die wichtigen Einsätze abarbeiten. Da hätte die Polizei oft andere Prioritäten und wenig Zeit, sich um Verwarnungstatbestände zu kümmern.

Der Ordnungsdienst der Stadt hat sich in den vergangenen Jahren mit Strafzetteln am Kneippbad zurückgehalten. Bei der Stadt sei man sich der Gefahrensituation bewusst, betonte Pressesprecherin Oxana Brunner. Sie appellierte an die Freibadbesucher, das Halteverbot einzuhalten und, wenn möglich, mit dem Fahrrad zu kommen, um die Parksituation zu entlasten.