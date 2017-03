Villingen-Schwenningen Gedenkfeier erinnert an Marian Lewicki

Oberbürgermeister legt Kranz am Sühnekreuz nieder, wo der junge Pole 1942 ermordet wurde. Altdekan Kurt Müller mahnt zu friedlichem Zusammenleben.

Gegen das Vergessen und Verschweigen die Erinnerung wach zu halten, ist notwendige Aufgabe von Gedenkfeiern. Insbesondere in Zeiten, in denen sich verstärkt ewig Gestrige zu Wort melden, kommt solchen Gesten eine besondere Bedeutung zu.

Anlässlich des 75. Jahrestages der Ermordung des polnischen Zwangsarbeiters Marian Lewicki legte am Sonntag am Sühnekreuz im Gewann Tannhörnle der Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen, Rupert Kubon, in Anwesenheit eines Vertreters aus dem polnischen Generalkonsulat in München einen Kranz nieder. Der damals 24-jährige Kriegsgefangene Marian Lewicki aus Polen war denunziert und hingerichtet worden, weil er sich entgegen den damaligen Rassegesetzen in die ebenso junge Villingerin Lina Hildegard Springmann verliebt hatte. Marian Lewicki wurde am 5. März 1942 am Ast einer Eiche im Gewann Tannhörnle aufgehängt und die Villingerin wurde in ein Konzentrationslager deportiert.

Zu der kleinen Gedenkfeier waren etwa 100 Menschen aus Villingen-Schwenningen und Umgebung gekommen. Umrahmt von Liedern, die die Musikgruppe Mosaik vortrug, erinnerten der OB und Altdekan Kurt Müller an die Gräueltaten der Nationalsozialisten. Zugleich mahnten beide Redner ein verständnisvolles und tolerantes Miteinander in unserer Gesellschaft an. "Die Täter von damals kennen wir noch nicht ", erklärte OB Kubon, und forderte dazu auf nie aufzuhören, nach ihnen zu suchen. Gerade das Erinnern sei wichtig für unsere Zukunft, so Kubon. Pfarrer Kurt Müller ging in der Geschichte noch ein paar Jahre zurück. "Die Menschen haben nach dem Ersten Weltkrieg geglaubt, dass das Elend jetzt hinter ihnen liege", so Kurt Müller.

Nicht ahnend, dass es noch schlimmer kommen sollte, wollten sie unter Hitler an ein neues Deutschland glauben und wurden abermals enttäuscht. Anschließend betete der Geistliche: "Gib uns ein großes Herz für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen in unserem Land".