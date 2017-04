Villingen-Schwenningen Gattin von Oberbürgermeister Rupert Kubon gibt ihr SPD-Parteibuch zurück

Ihre Motive bleiben im Privaten. Oberbürgermeister Rupert Kubon sieht sein Verhältnis zur SPD nach den jüngsten Differenzen nicht als zerüttet an und will in der Partei bleiben.

Nach rund 28 Jahren Mitgliedschaft ist Petra Brenneisen-Kubon, die Frau des Oberbürgermeisters, kürzlich aus der SPD ausgetreten. Wenige Tage, nach dem die SPD-Gemeinderatsfraktion gegen den Willen des Oberbürgermeisters, ebenfalls ein langjähriger Sozialdemokrat, für den Bau eines Jugendkulturzenrums gestimmt hatte, gab die "First Lady" der Stadt ihr rotes Parteibuch zurück. Seither wird spekuliert: Wie gut ist das Verhältnis noch zwischen dem Stadtoberhaupt und den Genossen?

In seiner über 14-jährigen Amtszeit ist der Oberbürgermeister eine ausgesprochen innige politische Symbiose mit der SPD eingegangen. Gemeinsam mit den Grünen bildeten die SPD und der OB vor allem in der ersten Amtszeit eine erfolgreiche politische Schlachtreihe. Um so auffallender war, dass die Gemeinderatsfraktion mit dieser langjährig eingeübten Loyalität in jüngster Vergangenheit gleich zweimal spektakulär gebrochen hat. Bei der Abstimmung über das Jugendkulturzentrums am Klosterhof haben die Genossen ihren OB, der der Projekt verhindern wollte, überraschend im Stich gelassen. Ebenso im März, als sich die Fraktion einer Erhöhung der Kindergartengebühren, von Kubon nachhaltig befürwortet, geschlossen widersetzte.

Nach diesen Differenzen war es nicht verwunderlich, dass der Oberbürgermeister in der letzten Gemeinderatsitzung förmlich zusammenzuckte, als SPD-Stadtrat Bernd Schenkel in launiger Ironie fabulierte, in Sachen sozialer Wohnungsbau unterstütze die SPD den OB "ausnahmsweise voll und ganz". Viele lachten, nur Kubon fand es überhaupt nicht komisch.

Die Frage, ob Petra Brenneisen-Kubon nach dem Streit um Jugendkulturzentrum von den örtlichen Genossen genug hatte, oder andere Motive dahinter stehen, bleibt aber unbeantwortet. Die Betroffene selbst hat ihren Austritt nicht begründet und wollte dies auch auf Nachfrage des SÜDKURIER nicht tun. Umgekehrt, so erklärte der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, Nicolas Schurr, habe er auch bei Petra Brenneisen-Kubon nicht nachgehakt. Der Austritt wird bei den Genossen als "Privatsache" behandelt. Einzig der Zeitpunkt des Austritts, wenige Tage nach der Abstimmung über das Jugendkulturzentrum, habe ihm zu denken gegeben, sagte Nicolas Schurr.

Von Seiten der SPD und Kubons wird allerdings betont, dass die inhaltlichen Differenzen der jüngsten Vergangenheit keine Auswirkungen auf die künftige Zusammenarbeit hätten. "Ich selbst trete nicht aus und bleibe in der SPD", versicherte der OB auf SÜDKURIER-Anfrage. Natürlich sei er enttäuscht gewesen, dass die SPD ihn bei diesen Themen nicht unterstützt habe. Es habe aber "keinen Entfremdungsprozess" gegeben. Die bisherige "enge politische Abstimmung" mit der SPD werde er weiter fortführen.

Ähnlich sieht dies Edgar Schurr, der Fraktionsvorsitzende der SPD. Dass die Fraktion zuletzt gleich zweimal mit dem OB im Widerstreit lag, sieht er als zeitliche Zufälligkeit an. Das müsse man in der Politik aushalten. Mit diesen Gegensätzen sei die Fraktion gegenüber dem OB "sehr offen und transparent umgegangen". Er sieht auch für die Zukunft weiterhin eine große gemeinsame Schnittmenge mit dem OB.

Möglicherweise werden sich SPD und der OB auch sehr bald wieder brauchen. 2018 läuft Kubons zweite Amtszeit aus. Und sollte er wieder antreten für eine dritte Amtszeit, wovon nicht wenige Beobachter ausgehen, dann wird er die Unterstützung seiner Partei im Wahlkampf umfassend benötigen.