Villingen-Schwenningen Gastwirt Uhl will nur die Parkplätze

Gastwirt Uhl will nur die Parkplätze

Im Tauziehen um den Schwenninger Bahnhofsvorplatz meldet sich der betroffene Gastronom Jan-Christoph Uhl zu Wort

An diesem Mittwoch wird der Gemeinderat über den Kauf des Bahnhofvorsplatzes in Schwenningen beschließen. Im Vorfeld der Entscheidung bezog am Dienstag erneut Gastronom Jan-Christoph Uhl, der mit einem Kompagnon den Bahnhof von der DB gekauft hat, Stellung zu seiner Auseinandersetzung mit der Stadt.

In einem Beitrag im sozialen Netzwerk Facebook betont der langjährige Betreiber der Bahnhofs-Gaststätten "Ostbahnhof" und "Expressguthalle" und ehemalige AfD-Stadtrat, dass es ihm keineswegs um den Kauf des gesamten Bahnhofsvorplatzes gehe, sondern lediglich um die vorhandenen 16 Parkplätze. Denn Uhl und sein Kompagnon haben den Vorplatz zum Preis von 22 Euro pro Quadratmeter gekauft, der Bodenpreis liegt dort aber bei 190 Euro. Die Differenz zum Bodenrichtwert wurde beim Kaufpreis auf die Gebäude umgelegt. Um diese Überbewertung des Gebäudes zu rechtfertigen, benötige es zur Sicherheit der kreditgebenden Bank zumindest dieser 16 Stellplätze in seinem Eigentum, schreibt Uhl. Er appellierte an die Fürsorgepflicht der Stadt gegenüber einem Betrieb und Gewerbesteuerzahler.