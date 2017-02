Villingen-Schwenningen Gastwirt Uhl spricht von "Kompromiss mit Zähneknirschen"

Stadt Villingen-Schwenningen wird den größten Teil des Schwenninger Bahnhofsvorplatzes kaufen. Gastronomiebetreiber erhält jetzt Parkplätze. Damit dürfte die Zukunft von Expressguthalle und Ostbahnhof gesichert sein

Der VS-Gemeinderat entschied gestern über die Zukunft des Schwenninger Bahnhofsvorplatzes nach einem äußerst zähen Ringen. Die Mehrheit stimmte für einen Kompromissvorschlag von Freien Wählern und CDU. Er sieht vor, dass die Stadt einen Großteil des Bahnhofsvorplatzes kauft, zwei kleinere Flächen für Parkplätze jedoch an die Substanz 20 GmbH von Jan Uhl und Achim Sautter geht. Uhl betreibt die gerade bei Jugendlichen beliebten Gastronomiebetriebe Ostbahnhof und Expressguthalle. Eine Vielzahl von jungen Leuten war dem Aufruf Uhls gefolgt und verfolgten die Gemeinderatssitzung, machten bei der rekordverdächtigen, einstündigen Bürgerfragestunde kräftig Stimmung für das Anliegen Uhls, da sie vor allem um ihr Freizeitvergnügen fürchteten.

Jan Uhl, der mit seinem Kompagnon bereits einen Kaufvertrag mit der Bahn über die Immobilie und den Vorplatz unterschrieben hat, benötigt für einen Kredit mit der Bank das Eigentum an rund 16 Parkplätzen. Der Kompromissverschlag von Freien Wählern und CDU sieht nun vor, dass er dies erhält, der größte Teil des Bahnhofsvorplatzes mit über 2700 Quadratmetern an die Stadt geht. Villingen-Schwenningen könnte die Fläche erwerben, indem die Kommune ihr Vorkaufsrecht geltend macht oder einen Vertrag mit der Substanz 20-Gesellschaft eingeht. Die Stadt würde, falls sie selbst als Käuferin auftritt, dem Gastronomen eine Nutzung des Vorplatzes für die Außenbewirtschaftung ermöglichen. Mit dem von den beiden großen bürgerlichen Parteien eingebrachten Antrag könnte die Stadt "die Regie über den Vorplatz erhalten", argumentierte der Freie Wähler Rudolf Nenno.

Für den Gastwirt brächte es den Vorteil, dass er über die Parkflächen verfügt, die er unbedingt benötigt. Allerdings warb Oberbürgermeister Rupert Kubon dafür, dass in solch einem Fall die Parkplätze nicht zerstückelt verkauft werden, sondern auf einer Fläche im östlichen Bereich, wo derzeit bereits die Einfahrt zum großen Studentenparkplatz liegt. Allerdings führte dieser Vorschlag, der nicht weiter verfolgt wird, zu einem Schlagabtausch, weil in diesem Bereich ein Wegerecht der Bahn liegt, wie Renate Breuning (CDU) ausführte.

SPD-Fraktionsvorsitzender Edgar Schurr prangerte an, dass mit dem Vorgehen ein eigenes Recht für den Investor, ein "Lex Uhl" geschaffen werden. Der SPD-Mann machte deutlich, dass es seiner Fraktion am Liebsten wäre, die Gebäude zu kaufen und daraus ein Mobilitätszentrum zu entwickeln. Expressguthalle und Ostbahnhof könnten dann immer noch an Uhl verpachtet werden. Zudem solle die Stadt auf den Vorplatz samt Parkflächen zugreifen können. Es sei eine öffentliche Fläche, die mit 841 000 Euro saniert wurde. Ähnlich sah es der Grüne Joachim von Mirbach. Er verwies zudem darauf, dass ursprünglich der Bahnhof als Teil eines Hochschul-Campus gedacht war. Er wehrte sich außerdem dagegen, die Parkplätze, die mit öffentlichen Mitteln saniert wurden, für 22 Euro pro Quadratmeter an die Gastronomen abzugeben. Frank Bonath (FDP) räumte ein, dass die Stadt den Bahnhof als ein öffentliches Gebäude kaufen könnte. Angesichts des Sanierungsstaus rate er aber davon ab. Anders sehe es es beim bereits erneuerten Platz aus. Da die Stadt, wenn sie beim Vorplatz selbst als Käuferin auftritt, auf einen Nachweis von Stellplätzen verzichten würde, frage sich Bonath, warum Uhl so darauf beharre. Die Parkplätze benötige Uhl doch nur, wenn er erweitere.

Zu guter Letzt ging es bei der Debatte dann nur noch um einen Streitpunkt: Wie soll mit den Parkflächen, etwa 500 Quadratmetern, verfahren werden? Dass die Gebäude von der Stadt übernommen werden, darauf drängte nicht einmal mehr Kubon, der in der Expressguthalle einmal ein jugendkulturelles Zentrum einrichten wollte. Zum Schluss gab die Mehrheit von CDU und Freien Wählern den Ausschlag. Jan Uhl, der früher für die AfD selbst im Gemeinderat saß und vergangenes Jahr die Partei verließ, sprach nach der Sitzung von "einem Kompromiss mit Zähneknirschen für beide Seiten". Er wird damit leben können.