Villingen-Schwenningen Gasteltern für junge Musiker aus Japan gesucht

Die Nippon Symphony ist im März erneut zu Gast in Villingen-Schweningen. Die Stadtharmonie betreut den Aufenthalt und sucht nun noch Unterbringungsmöglichkeiten.

Ein großes Musikereignis in der Doppelstadt wirft bereits jetzt seine gewaltigen Schatten voraus: Die im März 2015 schon einmal erfolgreich aufgetretenen Musiker der japanischen Nippon Symphony befinden sich zur Zeit auf ihrer Abschiedskonzertreise und machen wieder Halt in Villingen. Abschiedstournee deshalb, weil der langjährige Leiter des Schulorchesters der Makuhari Sohgoh High School im japanischen Chiba die Schule verlässt.

Dass dieser Termin in der Zähringerstadt, übrigens der einzige Aufenthalt in der Bundesrepublik, außergewöhnlich und etwas ganz besonderes ist, wird deutlich, wenn man sich die weiteren Stationen der Abschiedstournee anschaut. Auf dem Tourneeplan stehen Städte wie Mailand, Paris und Salzburg. Wenn die etwa 140 Schülerinnen und Schüler, die das Symphonie Orchestra bilden, im März in Villingen-Schwenningen zu Gast sind, erwartet die Zuhörer ein vielfältiges Konzertprogramm, das von konzertanter Blasmusik über fetzige Bigband-Sounds und beliebte Musicalmelodien reicht und einige Überraschungen bereithält.

Um auf ihren Reisen Kultur und Lebensweise ihrer Gastländer erfahren zu können, wünschen sich die japanischen Jugendlichen, dass sie während ihres Aufenthalts bei Gastfamilien untergebracht werden. Schon beim ersten Besuch 2015 sind viele bleibende Kontakte und Freundschaften entstanden. Aktuell ist die Stadtharmonie mit den Vorbereitungen beschäftigt, wozu auch die Sicherung der Unterbringung der jungen Japaner gehört. Das habe man bereits im März 2015 mit Hilfe vieler Gastfamilien problemlos bewältigen können, sagt Heinrich Greif, Vorsitzender der Stadtharmonie Villingen.

Die Jugendlichen verfügten überwiegend über passable Englischkenntnisse, sprechen aber nur wenig Deutsch. Die Gastfamilien sind für zwei Übernachtungen mit Frühstück und ein Abendessen zuständig. Die restliche Tagesplanung wird von der Stadtharmonie Villingen organisiert.

Wenn am 26. März die Stadtharmonie zum zweiten Mal zum Konzert der Nippon Symphony einlädt, dann hat man mit Sicherheit alle 160 Musiker und die sie begleitenden Lehrkräfte in Gastfamilien untergebracht, ist Greif guter Dinge. Bereits zum Jahreswechsel hatte man für die Hälfte der Gäste Zusagen erhalten. Und täglich würden sich weitere Familien aus Villingen-Schwenningen und dem nahen Umfeld melden. Auf der Homepage der Villinger Stadtharmonie ist eigens ein Link erstellt, mit einem Klick auf "www.stadtharmonie.de/gastfamilien" gelangt man auf eine Anmeldemaske und braucht nur noch seine Daten einzutragen. Die Organisatoren des Konzerts werden sich dann bei den Gastgebern melden.





Das Orchester

Das Symphonie Orchestra ist eine Arbeitsgemeinschaft innerhalb der japanischen High School, an der, zusammen mit den Dozenten, rund 230 Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Die Proben sind als Stunden einer Arbeitsgemeinschaft geplant und finden täglich statt. Das Orchester teilt sich dabei in vier Unterorchester, die auf verschiedene Musikstile spezialisiert sind: Blasmusik, Kammermusik, Big Band und Ensemble. In diesen kleineren Gruppen proben die Musiker mehrere Stunden pro Tag zusammen.