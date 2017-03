Villingen-Schwenningen Gartenhütte steht in Flammen - Brandursache noch ungeklärt

Am frühen Montagmorgen steht in Schwenningen eine Gartenbütte in Flammen. nach ersten Ermittlungen ist die Brandursache bislang noch unklar, jedoch kann von einer Brandstiftung ausgegangen werden.

In Villingen-Schwenningen meldeten Anrufer am frühen Montagmorgen einen Brand einer Gartenhütte in der Dauchinger Straße. Als die Feuerwehr Schwenningen an der Einsatzstelle eintraf, stand die Hütte im Vollbrand. Unter Atemschutz wurde vom mehreren Seiten mit dem Löschangriff begonnen. Eine riesige Rauchsäule stieg zum Himmel auf.

Mit verschiedenen Gerätschaften wurden die Bretter entfernt um an die Glutnester zu gelangen. Immer wieder flammte das Feuer auf. Nachdem alle Glutnester gelöscht waren, konnte die Feuerwehr wieder abrücken, die Gartenhütte war jedoch nicht mehr zu retten - sie wurde ein Raub der Flammen.

Zwar ist es der erste Hüttenbrand in diesem Jahr, jedoch erinnert er an die Brände in der Vergangenheit in dieser Umgebung.

Ob der Brand absichtlich gelegt wurde, werden die Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen, vieles spreche jedoch nach ersten Informationen dafür. Neben der Feuerwehr Schwenningen die mit vier Fahrzeugen an der Einsatzstelle war, waren auch Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Eine Angabe zur Schadenshöhe konnte derzeit nicht gemacht werden.

Rückblick: Gartenhütten-Brände

Im September 2016 bemerkten Anwohner einen Brand beim Deutenbergring. Dort stand eine Gartenhütte in Vollbrand. Alle Infos gibt es hier. Im Januar 2015 hat erneut eine Gartenlaube gebrannt. Anwohner alarmierten die Feuerwehr. Das Feuer brach in einer Hütte am Nordring, also der Verlängerung der Sturmbühlstraße, aus. Weitere Infos gibt es hier. Im Jahr 2014 brannten in VS-Schwenningen mehrere Gartenhütten vollständig nieder. Im Dezember brannte in der Weilersbacherstraße die vierte Gartenhütte.Der dritte Vorfall ereigente sich im Juni. Damals brannte um 4 Uhr in der Nacht eine Gartenhütte lichterloh. Die Polizei ging von Brandstiftung aus.Nur kurz zuvor brannte im April eine Gartenhütte - ebenfalls in der Dauchingerstraße - völlig nieder.Der erste Brand ereigente sich bereits im Januar