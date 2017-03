Villingen-Schwenningen Gar kein lieber Sandmann

Junges Theater bringt E.T.A. Hoffmanns Klassiker auf die Bühne des Villinger Theaters am Ring

VS-Villingen (us) Der Weg in den Irrsinn kann ein langer sein. Wenn Menschen aus Wänden treten und Männer mit langen Mänteln und schwarzem Bart mit grauenhafter Stimme den eigenen Geist bevölkern, bleibt für den rationalen Verstand kein Platz mehr. Das Unterbewusste macht was es will, die Vernunft kann abtreten, der Horror macht das Leben zur Hölle und im Fall des Falles folgt derselbe tiefe.

"Seltsamer und wunderlicher kann nichts gefunden werden, als was sich mit Nathanael zugetragen hat", so beginnt das Stück mit dem laut malerischen Titel "Der Sandmann". Wer ein hübsches Kinderstück im Villinger Theater am Ring erwartet hat, irrt gewaltig.

Die eingespielte Musik ist dräuend, das Licht wechselt mit den Stimmungen, etwas Entsetzliches ist in das Leben Nathanael getreten. Ein Händler erscheint vor seiner Tür, eine unheimliche Gestalt, die böse Erinnerungen weckt. Erinnerungen an familiäre Ereignisse, als der Vater Geschichten erzählte und abends der Sandmann die Treppe hoch polterte.

Der böse Sandmann, wie Nathanael es in seiner bösen Erinnerung abgespeichert hat, ist omnipräsent. Der Sandmann, der zu ungehorsamen Kindern kommt, wenn diese nicht schlafen wollen, denen schmeißt er Sand in die Augen, so dass diese blutig zum Kopf hinausspringen. Dann steckt er sie in seinen Sack und bringt sie als Futter zu seinen eigenen Kindern. So erzählte es ihm immerhin seine eigene Schwester.

Der Sandmann, spukt seither in den Tag- und Nachtträumen des Knaben und schließlich erwachsenen Mannes, ohne dass es eine Erlösung gibt. Selbst die Erkenntnis, dass es keinen Sandmann gibt, er nur in Gedanken existiert, hilft nicht. Am Ende sorgt der Sandmann für das Ende einer großen Liebe und Nathanael stürzt sich in den Selbstmord.

"Der Sandmann" vom Großmeister der fantastischen Literatur, E. T. A. Hoffmann, ist ein Stück, das viel Raum für eigene Interpretationen lässt, ein anspruchsvolles in dramaturgisch angemessener Sprache gehaltenes Werk, das ebenso schräg wie die Bühne in der Inszenierung des Landestheater Tübingen ist. Diese ist meist leer, nur ein Stuhl steht hier, im Laufe des Stücks eine Stehlampe und ein Gummibaum.

Gut nur, dass keine Kinder im Publikum sind. Denn auch wenn das Ganze als "Junges Theater" hier ins Rennen geht, man hat schon wesentlich schlechteres im Erwachsenenbereich gesehen.