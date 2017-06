Villingen-Schwenningen Ganz bittere Pille fürs Hoptbühl-Gymnasium

Der gesperrte Schulsportplatz in Villingen-Schwenningen gehört nicht in die dringendste Kategorie der Sanierungen. Nun müssen Schüler und Lehrer nicht nur im Hitze-Sommer in die Halle, sondern möglicherweise auch Jahre darüber hinaus

Schlechte Nachricht fürs Villinger Gymnasium am Hoptbühl: Der nicht mehr benutzbare Sportplatz wird nicht so schnell erneuert. Das bestätigte auf Anfrage die Sprecherin der Stadt, Oxana Brunner.

Der Platz direkt am Hoptbühl-Gymnasium ist so marode, dass ihn die Stadt Mitte Mai vorsorglich sperren lassen musste. Damals äußerte Schulleiterin Simone Duelli-Meßmer die Hoffnung, dass der Sportplatz bis Sommer 2019 saniert werden könnte. Allerdings ließ die Stadt nun mitteilen, dass es derzeit keinen konkreten Zeitplan gebe. Hintergrund: Das Schulamt erkenne zwar an, dass zur Schule idealerweise ein Sportplatz gehöre. Allerdings werde die Sanierung, die laut Brunner zwischen 600- und 800 000 Euro koste, nicht in die "dringendste Kategorie" eingestuft. Dazu gehören Sanierungen von Schulen und Hallen, wie zum Beispiel am Gymnasium am Deutenberg. Die Stadt betont, dass ein Beschluss zur Erneuerung des Hoptbühl-Sportplatzes eine "politische Entscheidung" sei. Wann die im Gemeinderat herbeigeführt werden soll, steht noch in den Sternen.

Duelli-Meßmer wollte bereits im Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport einen Termin ausmachen, um die Verwaltung mit der Schulleitung und Vertretern von Schülern, Eltern, der Fachschaft Sport an einen Tisch zu bringen. Allerdings wurde sie auf Herbst vertröstet, bedauerte sie. Offensichtlich ist erst dann eine Stelle besetzt, die ich mit dieser Thematik befasst. Ob die Schule möglicherweise mit einem Verein wie dem der Inlinehockey-Spieler, der sich einen Multifunktionsplatz wünscht, zusammengeht, lässt die Schulleiterin offen. Es sei müßig, sich darüber Gedanken zu machen, solange "wir die Vorstellungen der Stadt nicht kennen.

Derzeit müssen die knapp 700 Schüler des Gymnasiums ihren Sportunterricht größtenteils in der Halle absolvieren, das ist natürlich eine schweißtreibende Angelegenheit. Grundsätzlich benötigt die Bildungsstätte eine Freifläche, um viele Sportarten adäquat unterrichten zu können. Der Weg an den Hubenloch-Sportplatz, den viele andere Innenstadt-Schulen nutzen, ist zu weit. Als die Sperrung des Sportplatzes bekannt gegeben wurde, war der Unmut in der Bevölkerung groß, vor allem weil die Finanzlage der Stadt derzeit noch ausgezeichnet ist. Auch Duelli-Meßmer mutmaßt, dass es nicht unbedingt am Geld liegen könne, möglicherweise gebe es nicht ausreichend Kapazitäten für die Planung.