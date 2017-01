Villingen-Schwenningen Gäste aus Frankreich im alten Rathaus

Schüler aus Étel in der Bretagne erleben auch Narrentreffen mit

18 Schüler aus der bretonischen Stadt Étel sind zur Zeit an der Villinger Karl-Brachat-Realschule zu Gast. Bei einem Empfang im alten Rathaus nutzte Oberbürgermeister Rupert Kubon die Gelegenheit, um die Wichtigkeit der deutsch-französischen Freundschaft zu betonen und sich gegen vorherrschende Trends zur Nationalstaatlichkeit auszusprechen. Diese Schüleraustausche gebe es seit mehr als 50 Jahren und in vielfältiger Form. Mehr als 4000 derartige Projekte bieten den jungen Europäern die Möglichkeit des gegenseitigen Kennenlernens und einen Austausch der Kulturen. Gerade in diesem Wahljahr, in Deutschland wird der Bundestag neu gewählt und in Frankreich steht die Wahl des Präsidenten an, sei es wichtig, insbesondere rechtsradikalen Tendenzen entgegenzuwirken, so der OB. Die französischen Schüler sind noch bis zum 3. Februar in der Zähringerstadt zu Gast. Auf sie und ihre deutschen Gastgeber wartet ein umfangreiches Programm, zu dem auch das Zähringer-Narrentreffen gehört. Bild: Rüdiger Fein