vor 1 Stunde Jens Fröhlich Villingen-Schwenningen GPS-Bild für 10.000 Facebook-Fans der SÜDKURIER Redaktion VS

Am Mittwoch, kurz vor 16 Uhr, war es so weit. Eine Internet-Nutzerin gesellte sich zu den bis dahin 9.999 Fans der Facebook-Seite der SÜDKURIER Redaktion Villingen-Schwenningen. Vor lauter Freude, hat die Redaktion die fünfstellige Fan-Marke zu Fuß in die Stadt gemalt. Hier gibt's das Video!

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.