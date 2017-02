Villingen-Schwenningen Fußgängerin schwer verletzt: Polizei sucht dringend Zeugen

Übler Unfall in Villingen-Schwenningen: Stehender Autofahrer lässt Frau über die Straße, ein weiterer überfährt sie

Nach wie vor ermittelt die Polizei bei einem Unfall mit einer Schwerverletzten: Gegen 18.40 Uhr wurde am vergangenen Dienstag eine 42-jährige Fußgängerin schwer verletzt, als sie die Goldenbühlstraße in Villingen überqueren wollte (wir berichteten). Die Frau lief von der Straße In den Ziegelwiesen in Richtung Porschezentrum. Mitten auf der Fahrbahn prallte sie mit einem Ford zusammen. Der Fahrer des Fords, der auf der Goldenbühlstraße in Richtung Vockenhauser Straße unterwegs war, fuhr verbotswidrig links an wartenden Fahrzeugen vorbei und erfasste die Fußgängerin, die schwer verletzt wurde. Durch die Polizei konnte ermittelt werden, dass es der Frau von einem wartenden Autofahrer ermöglicht wurde, die Straße, zwischen stehenden Fahrzeugen hindurch, zu passieren, heißt es im Polizeibericht. Dieser Fahrer sowie weitere Zeugen konnten den Unfall vermutlich beobachten. Sie sollen sich mit der Verkehrspolizei in Zimmern, Telefon 0741/34879-0, in Verbindung zu setzen.